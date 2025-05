Pazza Inter a Como, i big stanno in panchina  

Ultima chiamata per lo scudetto. L'Inter di Simone Inzaghi si gioca stasera al Sinigallia le minime, residue speranze di rimonta tricolore contro il Como di Cesc Fabregas. Un crocevia che sa di missione quasi impossibile: i nerazzurri, infatti, pagano a caro prezzo il rocambolesco 2-2 contro la Lazio di domenica scorsa, che ha ridotto al lumicino le possibilità di scavalcare il Napoli capolista. Per conquistare il titolo servirà un successo contro i lariani e, contemporaneamente, un mezzo passo falso (quantomeno un pareggio) della squadra di Conte.

In questo scenario, Inzaghi guarda sì al Como, ma tiene lo sguardo fisso anche sul futuro, con la finale di Champions League contro il PSG a Monaco di Baviera in programma tra una settimana. Per questo, potrebbero essere sette o otto i cambi rispetto all'undici visto contro la Lazio. Una rotazione necessaria per far rifiatare i big e tenere alta la concentrazione del gruppo. Le certezze, alla vigilia, sembrano essere tre: Bisseck al centro della difesa, Calhanoglu in cabina di regia e Dimarco a sinistra. Il resto è un puzzle in via di definizione. Tra i pali ballottaggio tra Sommer e Martinez, in difesa spazio a De Vrij e Carlos Augusto. In mezzo toccherà ad Asllani e Zalewski con Darmian a destra. In attacco, Taremi e Correa. Lautaro Martinez, recuperato, partirà dalla panchina. I titolarissimi Acerbi, Bastoni, Dumfries, Mkhitaryan, Barella e Thuram? Se serve.

