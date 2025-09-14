VaiOnline
Dopo gara.
15 settembre 2025 alle 00:26

Pazienza è sicuro: il pareggio non ci gratifica 

«Il pareggio ci sta stretto», chiarisce il tecnico Michele Pazienza, «credo che oggi la squadra nel complesso abbia fatto una buona partita. Non meritavamo assolutamente di uscire sconfitti, anzi il pareggio credo che sia un risultato che non gratifica a pieno quanto prodotto nei 95 minuti». L'allenatore della Torres parla del penalty non concesso nel recupero: «Dalle immagini sembra che ci sia un tocco di mano, ma non possiamo avere la certezza perché dovremmo vedere le immagini che hanno visto gli arbitri».

Poi spiega perché i cambi sono arrivati soltanto al 70’: «La squadra stava lavorando bene e creato delle situazioni di pericolo nella prima parte del secondo tempo (tra queste anche la situazione del rigore su Musso non concesso), nel momento in cui siamo cominciati a calare di intensità ho scelto di mettere nuova linfa alla manovra ed al reparto offensivo». E sul gol preso da situazione di palla ferma ribatte: «Il gol preso parte da un fallo laterale vero, ma poi è diventata una situazione di gioco come tante altre». Infine, sollecitato sul mancato ingresso del trequartista Carboni, peraltro poco utilizzato finora, chiarisce: «Carboni avrà le sue occasioni durante la stagione. Ne ha già avuta una a Campobasso e ne avrà altre. In settimana è stato colpito anche dall’influenza».

Il bomber

Adama Diakite rassicura anzitutto sulle proprie condizioni: «Sto bene fisicamente, non ho e non ho avuto nessun tipo di problema e lavoro come tutti gli altri miei compagni da metà luglio». L’attaccante rossoblù, alla quinta stagione nella Torres, analizza cosa è cambiato: «Quest’anno la società ha deciso di cominciare con un progetto completamente nuovo, rinnovando molto la squadra e abbassando di non poco l’età media; puntando molto quindi sui giovani e bravi. Chiaro che un progetto nuovo chiede un po’ di tempo di adattamento. Si è perso magari qualcosa in esperienza quindi va dato il giusto tempo ai giovani di crescere, ma loro lo devono fare nel più breve tempo possibile perché la serie C non è un campionato che ti aspetta più di tanto e Sassari è una piazza che ti permette di lavorare, ma esigente. E noi un po’ più grandi dobbiamo essere degli esempi positivi». (g.m.)

