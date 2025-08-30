Pazienza ammette: «Noi rinunciatari nel primo tempo» 

«Primo tempo sicuramente timido, però il secondo è stato affrontato nella maniera giusta». Sintesi del tecnico Michele Pazienza, che poi passa all’analisi del match: «All’inizio abbiamo sofferto i lanci lunghi sui loro attaccanti esterni, dei brevilinei che ci hanno messo in difficoltà. Però a parte il gol preso in maniera rocambolesca, su un tocco fortuito, non è che abbiamo avuto grossissimi problemi. Certo, siamo stati rinunciatari per poca voglia di osare, di attaccare gli spazi che la squadra avversaria ci concedeva, e questo va corretto immediatamente».

Meglio invece la ripresa: «Abbiamo osato e costruito più trame di gioco, i ragazzi sono stati bravi a costruire qualche azione per arrivare prima al pareggio. Siamo stati invece meno bravi rispetto al Campobasso a concretizzare quanto costruito, mentre in occasione del loro secondo gol c’è stata disattenzione, probabilmente una marcatura larga, dobbiamo rivederlo, ma alla fine abbiamo concesso un solo tiro in porta».

Sulla cattiveria della squadra, per il tecnico «le ammonizioni confermano che l’aspetto caratteriale non è certo venuto meno, ma alcuni gialli si possono evitare. Come ad esempio quello di Giorico. Gli altri erano falli tattici».

Goleador

Il centravanti Antonino Musso esprime più amarezza che soddisfazione: «Sono felice di avere fatto gol ma purtroppo non è bastato per fare risultato, non aiuta la squadra. Rimane l’amaro in bocca perché l’avevamo ripresa ed eravamo convinti di potere ribaltarla, e c’è anche rabbia per quel gol annullato che ci poteva dare lo slancio prima».

All’osservazione su una gara vissuta al contrario rispetto a quella di sabato scorso col Pontedera, replica così: «Non so perché, non so quale sia la motivazione. Sicuramente questa non era una partita semplice, in uno stadio non facile e contro una squadra avvelenata dalla sconfitta all’esordio. Ma noi non possiamo permetterci di regalare niente a nessuno, dobbiamo lavorare su di noi per migliorare».

