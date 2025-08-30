VaiOnline
Dopo gara.
31 agosto 2025 alle 01:01

Pazienza ammette: «Noi rinunciatari nel primo tempo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Primo tempo sicuramente timido, però il secondo è stato affrontato nella maniera giusta». Sintesi del tecnico Michele Pazienza, che poi passa all’analisi del match: «All’inizio abbiamo sofferto i lanci lunghi sui loro attaccanti esterni, dei brevilinei che ci hanno messo in difficoltà. Però a parte il gol preso in maniera rocambolesca, su un tocco fortuito, non è che abbiamo avuto grossissimi problemi. Certo, siamo stati rinunciatari per poca voglia di osare, di attaccare gli spazi che la squadra avversaria ci concedeva, e questo va corretto immediatamente».

Meglio invece la ripresa: «Abbiamo osato e costruito più trame di gioco, i ragazzi sono stati bravi a costruire qualche azione per arrivare prima al pareggio. Siamo stati invece meno bravi rispetto al Campobasso a concretizzare quanto costruito, mentre in occasione del loro secondo gol c’è stata disattenzione, probabilmente una marcatura larga, dobbiamo rivederlo, ma alla fine abbiamo concesso un solo tiro in porta».

Sulla cattiveria della squadra, per il tecnico «le ammonizioni confermano che l’aspetto caratteriale non è certo venuto meno, ma alcuni gialli si possono evitare. Come ad esempio quello di Giorico. Gli altri erano falli tattici».

Goleador

Il centravanti Antonino Musso esprime più amarezza che soddisfazione: «Sono felice di avere fatto gol ma purtroppo non è bastato per fare risultato, non aiuta la squadra. Rimane l’amaro in bocca perché l’avevamo ripresa ed eravamo convinti di potere ribaltarla, e c’è anche rabbia per quel gol annullato che ci poteva dare lo slancio prima».

All’osservazione su una gara vissuta al contrario rispetto a quella di sabato scorso col Pontedera, replica così: «Non so perché, non so quale sia la motivazione. Sicuramente questa non era una partita semplice, in uno stadio non facile e contro una squadra avvelenata dalla sconfitta all’esordio. Ma noi non possiamo permetterci di regalare niente a nessuno, dobbiamo lavorare su di noi per migliorare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, la beffa arriva al 95’

La rete di Anguissa non cancella una prova molto positiva 
l Nello sport
sanità

Sangue, donazioni in calo «Venerdì è stato un caos»

Saltato il volo con le sacche, ospedali paralizzati Sardegna sempre più lontana dall’autosufficienza 
Cristina Cossu
Trasporti

Porto Torres-Genova andata e ritorno Il prezzo? 895 euro

Segnalato il caro traghetti anche sulla Olbia-Civitavecchia 
Fabio Ledda
Storie

Via da Houston per abitare a Gavoi «L’America è qui»

Hanno venduto la villa in Texas per amore della Barbagia 
Giorgio Ignazio Onano
La magia

Tra il cielo e il mare: i tuffi spettacolari nelle acque di Masua

Marmeeting dalla torre di Porto Flavia, tutti in barca per la gara mozzafiato 
Angelo Cucca
Regionali

Campania e Puglia, rompicapo Pd

Schlein: «Troveremo la soluzione». Fico e Decaro restano in pole 
Parma

Tommy, libero uno dei rapitori

Ha finito di scontare 20 anni di carcere. La madre del piccolo: «Noi condannati a vita» 
La guerra

Un milione di persone in fuga da Gaza city

Il premier Houthi ucciso in Yemen da un attacco dell’Idf. Nuova protesta a Tel Aviv 