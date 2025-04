Pazienti trasferiti dal Businco al Brotzu Sopralluogo dei Nas 

Nei “nuovi” reparti allestiti al Brotzu per ospitare attività, pazienti e operatori sanitari del Businco ieri mattina sono arrivati i Carabinieri dei Nas. E nelle stesse ore, un giudice del Tribunale di Cagliari ha accolto il ricorso di un gruppo di medici e sospeso le guardie interdipartimentali che erano state decise dalla direzione dell’Arnas.

La situazione

Si rinforza la bufera che da mesi sta soffiando sul più importante ospedale dell’Isola e sull’Oncologico, polo di riferimento regionale per le patologie tumorali, con i direttori dell’Azienda sanitaria sotto accusa per come stanno gestendo il Piano di ristrutturazione delle sale operatorie del Businco, un Piano avversato da tutti i sindacati, dalla politica, dalle associazioni dei malati, che sta mettendo in forte difficoltà – è l’opinione unanime – un presidio ad alta specializzazione e il benessere psicofisico dei dipendenti. Tanto più che il Piano – che perfino l’assessore alla Sanità ha consigliato di rinviare data l’altissima tensione – viene portato avanti da una direttrice generale, Agnese Foddis, e un direttore sanitario, Raimondo Pinna, in scadenza, a un passo dal commissariamento.

L’ispezione

Dunque, ieri mattina i Carabinieri dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità hanno fatto un blitz al San Michele. Il sopralluogo dovrebbe essere avvenuto al settimo piano, nella neonata Chirurgia multidisciplinare (dove da domenica ci sono Chirurgia toracica, con relativi ricoverati, e Chirurgia a generale a indirizzo oncologico) insieme a molte altre Chirurgie che già stavano lì, e al quinto piano, nella ugualmente neonata Endoscopia toracica (ancora ferma). Due reparti che nelle relazioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e nelle testimonianze dei medici che ci lavorano sarebbero del tutto inadeguati, con gravi carenze su diversi fronti, come per esempio la mancanza di servizi igienici sufficienti per pazienti e dottori.

Intanto due interventi chirurgici programmati ieri sono saltati.

Giampaolo Cugliara, segretario provinciale Fials, sottolinea che «nel reparto multidisciplinare dove si trova ora Chirurgia toracica, le strutture appaiono inadeguate all’accoglienza dei pazienti. Le camere di degenza presentano sul soffitto marcate infiltrazioni d’acqua, spazi angusti e operai ancora al lavoro. Anche al quinto piano abbiamo riscontrato una serie di problemi che saranno le autorità competenti a evidenziare».

Il Tribunale

Mentre avveniva l’ispezione, dal Tribunale è arrivata la notizia della vittoria di dieci medici di Chirurgia ed Endoscopia interventistica toracica e di Chirurgia generale a indirizzo oncologico, che lunedì hanno depositato un ricorso contro la deliberazione della direttrice generale dell’Arnas con cui è stato istituito un servizio unico di guardia cumulativo. Il giudice Matteo Marongiu, con un provvedimento d’urgenza, ha sospeso l’efficacia della deliberazione su questo punto, per scongiurare «la concreta possibilità che, ad esempio, un chirurgo maxillo-facciale debba fronteggiare urgenze in reparti dove si trovano trapiantati di fegato o pazienti affetti da tumore al polmone, senza avere né la preparazione né l’esperienza per gestire simili situazioni».

Le reazioni

«Abbiamo avuto conferma di quanto denunciato con forza: tra le tante criticità e le palesi irregolarità di questo piano di chiusura delle sale una riguardava proprio le guardie, imposte ai colleghi senza che vi fosse alcuna affinità con le peculiari caratteristiche dei pazienti ricoverati e senza alcuna interlocuzione con i sindacati, come previsto invece dal contratto. Come intersindacale della Dirigenza Medica andremo avanti, augurandoci che la magistratura ristabilisca le condizioni di sicurezza e la qualità delle cure», avverte Gianluigi Luridiana, delegato Fesmed.

Dice Marco Spiga, rappresentante Aaroi Emac: «Siamo sollevati dal fatto che ci siano organismi che vigilano sulla sicurezza dei pazienti e sul rispetto delle leggi, accogliendo le nostre preoccupazioni. Le lotte e le segnalazioni portate avanti da tutte le sigle sindacali hanno come unico obiettivo la sicurezza dei pazienti e del personale ormai allo stremo come dimostrano le numerose malattie che si stanno succedendo in questi giorni».

Per Nicola Cabras, segretario Fp Cgil, «si rafforzano le preoccupazioni per le modalità con cui la direzione del Brotzu sta andando avanti. Anziché mandare il suo sentito e profondo ringraziamento al personale che, oltretutto, appare stucchevole, la direzione dell’Arnas la smetta di ignorare le giuste osservazioni e richieste dei professionisti che operano in quei reparti e si adoperi per confrontarsi immediatamente con i sindacati e risolvere le serissime criticità che ci sono».

