Pazienti soddisfatti: la buona sanità della Week surgery 

A distanza di un anno dalla sua apertura, la nuova week surgery dell’ospedale San Camillo di Sorgono, raccoglie la soddisfazione di decine di pazienti che hanno trovato nel capoluogo del Mandrolisai un riferimento della piccola chirurgia, abbattendo liste d’attesa e disagi viari.Lo sa bene Claudia Littarru, 38 enne di Desulo, che elogia l’équipe medica del primario Francesco Cabras: «Mia figlia era in lista d’attesa a Olbia da più di un anno e mezzo per un semplice intervento di routine, ma ci hanno chiamato solamente alcuni giorni fa, quando ormai avevamo trovato una soluzione al San Camillo. A luglio, mia figlia ha iniziato a lamentare dei forti dolori e non ho avuto altro scelta che recarmi a Sorgono, esponendo ai medici il caso. Sono stati eccellenti, fissando l’intervento che si è svolto con successo nei giorni scorsi. Ci tengo ad elogiare tutto il personale sanitario. I piccoli presidi vanno difesi con le unghie e con i denti. Ne va del futuro dei nostri territori».Così Paolo Cannas, direttore generale dell’Asl 3: «Siamo felici di accogliere la soddisfazione della signora Littarru. Abbiamo inaugurato il reparto dopo un’attenta valutazione, per dimostrare di come i piccoli ospedali periferici possano essere riqualificati ed inseriti nella rete regionale». (g. i. o.)

