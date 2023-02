Pazienti senza televisore, appello per la donazione  

Anche un televisore acceso e funzionante può essere utile a rendere meno gravoso il peso della sofferenza e della malattia.

All’ospedale Oncologico, non bastassero le più che giustificate restrizioni e limitazioni causate dalla pandemia da Covid-19, nelle corsie e nelle camere dei degenti la sensazione di deserto è accentuata da un’altra piccola-grande criticità.

I televisori, installati in ogni stanza, che per questi pazienti rappresentano una delle poche distrazioni e occasione di svago, sono infatti tutti vecchi, guasti, la maggior parte fuori uso.

L’appello

L’associazione di volontari “Uniti per la vita”, da anni impegnata a offrire «assistenza morale e sociale» ai ricoverati nelle due strutture dell’ospedale e dell’hospice, lancia questo appello di concreta solidarietà.«Con le nostre forze», dice Donato Ortu, presidente di “Uniti per la Vita”, «non siamo in grado di dare risposta a questa pressante richiesta dei malati. Ecco perché ci rivolgiamo a tutti, indistintamente, istituzioni pubbliche, aziende private, singoli cittadini affinché questo servizio ritorni a essere garantito a tutti i malati dell’Oncologico».