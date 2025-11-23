Pazienti senza medico: «Io ci sono» 

Da tre settimane, a San Gavino, gran parte degli oltre 1.500 pazienti rimasti senza medico dopo il pensionamento della dottoressa Angela Deiana attendono di poterne scegliere uno nuovo senza dover affrontare trasferte continue. Al momento risultano disponibili due dottoresse con ambulatorio a Pabillonis, mentre il Comune di San Gavino, per garantire la continuità dell’assistenza, ha dichiarato di poter mettere rapidamente a disposizione locali in paese. Ci sarebbe il dottor Carlo Lisci, che ha comunicato la propria disponibilità all’Ares già dal mese scorso e dispone di un ambulatorio pronto a San Gavino (in viale Rinascita), negli stessi spazi dell’ex medico di riferimento, ma l’iter burocratico necessario all’inserimento del suo nome tra le scelte possibili non è ancora stato completato, lasciando numerosi cittadini (tra cui molti anziani e pazienti fragili) privi del medico di base.

Il malcontento, in paese, cresce: nei giornis corsi circa 300 residenti, su iniziativa del gruppo “Cittadini attivi San Gavino”, sono scesi in piazza per rivendicare il diritto a un’assistenza sanitaria locale. Lisci, chiamato in causa, ha voluto chiarire la sua posizione: «I ritardi – spiega – non sono in alcun modo dovuti a me, che ho dato da subito la mia totale disponibilità per prendere in cura i pazienti. Mi pare corretto precisarlo visto che il mio nome è stato fatto pubblicamente. Io, da medico, posso e voglio solamente dedicarmi alla medicina più pura, dopo anni di ricerca universitaria, e parlare solo di medicina. Il resto lo lascio a chi si occupa di burocrazia».

L’auspicio condiviso è che la Asl acceleri le procedure e inserisca il suo nominativo nel sistema informatico.

