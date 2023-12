Pazienti psichiatrici in pista 

La pista di atletica di via Gramsci a Guspini è teatro del progetto “Camminate sportive” di cui sono protagonisti undici pazienti psichiatrici ospiti della Casa famiglia gestita dalla cooperativa Ctr onlus. L’iniziativa, avviata a novembre, si protrarrà fino a giugno prossimo e ha suscitato finora l’entusiasmo dei partecipanti, tra i 18 e i 50 anni, che vedono in questa attività un valore aggiunto al loro percorso.

I benefici

«Tutti sono molto soddisfatti per questa iniziativa e hanno aderito in tanti – spiega la referente della Casa famiglia guspinese, Maria Zedda –. Si sta insieme, prima si fa il riscaldamento e poi la camminata. Durante l’attività i pazienti sono liberi di mantenere la propria andatura. Lo sport, oltre a essere inclusivo, ha degli aspetti che sviluppano situazioni collaborative tra le persone». Tanti piccoli esempi di solidarietà emergono dalla comune attività sulla pista. «Se uno va più veloce e si accorge che il compagno non tiene il suo stesso passo, allora si ferma e si mette in pari, e questo è uno stimolo importante per la creazione di un rapporto di gruppo», continua Zedda. Gli effetti positivi dello sport sulla salute mentale si manifestano in diversi modi, assicura Zedda: «Ci sono benefici psicologici, nell’autostima, nella socializzazione, nella gestione dello stress e nella regolazione dell’umore».

La Asl

Il progetto non riguarda solo la Casa famiglia di Guspini, ma nasce all’interno del Centro di salute mentale della Asl 6 di Sanluri e coinvolge pazienti di diverse strutture del territorio. Sonia Marchegiani, responsabile Asl, conferma i numerosi benefici riabilitativi. «Il percorso terapeutico migliora notevolmente la condizione del paziente e siamo felici di utilizzare la nuova pista di atletica guspinese per questo progetto riabilitativo». L’amministrazione ha concesso gratuitamente la pista di atletica terminata proprio qualche settimana fa. «La proposta di essere partner in questo progetto di recupero e inclusione alla vita sociale della nostra comunità ci ha coinvolto e immediatamente abbiamo dato la disponibilità degli impianti sportivi comunali», commenta l’assessore allo sport Marcello Fanari».

RIPRODUZIONE RISERVATA