Pazienti psichiatrici in pista con “Camminate sportive” 

La pista di atletica di via Gramsci a Guspini sarà anche quest’anno teatro del progetto “Camminate sportive” in cui i protagonisti sono i pazienti psichiatrici ospiti della Casa famiglia gestita dalla cooperativa Ctr onlus. Grazie alla concessione gratuita da parte del Comune, l’iniziativa è pronta a partire e vedrà coinvolti pazienti tra i 18 e i 50 anni, che vedono in questa attività un valore aggiunto al loro percorso. L’assessore ai Servizi sociali, Alberto Lisci spiega i motivi della concessione: «Abbiamo accolto con favore la richiesta da parte del Servizio di riabilitazione Psichiatrica della Asl 6. Oltre alla bontà del progetto che favorisce il benessere delle persone a cui è rivolto, va sottolineato come la collaborazione tra le istituzioni porti a obbiettivi importanti nell'interesse della collettività». I destinatari del progetto sono quindici partecipanti, inclusi operatori del servizio coinvolti in progetti di inclusione sociale.

Giorgia Massa, assessora allo Sport, conclude: «Non potevamo che accogliere positivamente la richiesta. I nostri impianti sportivi sono a disposizione di tutta la comunità, e sposiamo con piacere iniziative simili. La pista di atletica, di recente ristrutturazione, è sicuramente un posto consono per attività psico-fisico di questo genere». ( g. g. s. )

