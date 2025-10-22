Pazienti protagonisti all’Aou 

L’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari è tra le principali realtà sanitarie che si sono distinte per l’impegno nel coinvolgimento attivo dei pazienti nei percorsi di cura, valorizzando il loro ruolo di coprotagonisti e promuovendo iniziative di autodeterminazione. Il riconoscimento ufficiale è arrivato a Bologna con il premio ritirato in occasione della terza edizione del prestigioso “Patient Engagement Award”.

«Sono felice per questo riconoscimento», dice Vincenzo Serra, commissario straordinario dell’Aou di Cagliari, «che conferma l’impegno della nostra azienda nel coinvolgimento e nella cura dei pazienti». Il premio (ritirato da Fabrizio Meloni, dirigente Comunicazione e relazioni esterne dell’Aou) è stato assegnato per il progetto dell’ospedale nel Metaverso e per il forte impegno dell’Aou nel coinvolgimento dei pazienti tramite la comunicazione digitale.

