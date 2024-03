Pazienti parcheggiati nei corridoi 

Nell’ospedale San Francesco sono più di una decina i reparti in crisi. Dopo le dure dichiarazioni della neogovernatrice Alessandra Todde in merito alla situazione della sanità sarda e nuorese, Asl preferisce non rilasciare dichiarazioni, mentre l'ex assessore regionale alla Sanità, Luigi Arru, rompe il silenzio per esprimere solidarietà al direttore del reparto di Medicina, Salvatore Zaru, menzionato dalla giornalista Elvira Serra nella denuncia social con tanto di foto del degrado nel reparto di Medicina.

La graduatoria

«Zaru è l'ultima persona che accuserei - dice Arru -. La sanità è una delle materie più complesse e difficili da valutare. Il settimanale americano Newsweek pubblica annualmente una graduatoria dei migliori ospedali al mondo. Tra gli oltre 120 italiani segnalati, l’unico sardo presente in classifica è il San Francesco di Nuoro». Un dato che ha lasciato perplesse molte persone, tra questi anche il Coordinamento comitati sardi per la sanità pubblica e Svs viaggi per la salute: «A Nuoro non è più possibile curare nemmeno una frattura. Sul tema la presidente Todde ha dimostrato una profonda comprensione».

I medici

Nel giro di una settimana Ortopedia si è ridotta a un medico e un primario, rendendo impossibile il servizio in sala e i ricoveri. «Il personale è in totale burnout, lavorano 20 ore al giorno - dice la presidente dell’Ordine dei medici di Nuoro, Maria Giobbe -. Non si ha diritto a una vita extraospedaliera e al riposo». La crisi è in tutti i reparti, da Endoscopia con un solo medico a Oncologia con due medici che fanno slittare le chemioterapie a Olbia. Inutilizzato Malattie infettive, inadeguato il Centro trasfusionale. In Diabetologia, allo Zonchello, per un problema tecnico informatico, da ieri non è più possibile rinnovare o eseguire nuove prescrizioni. «Un fatto gravissimo, significa lasciare soli pazienti con una patologia cronica importante come il diabete. Riguarda bambini, fragili e anziani», dice Danilo Lampis di “Sardegna chiama Sardegna”.

Medicina

Nel reparto di Medicina invece i pazienti sono “albergati” nuovamente nei corridoi, l’aggiunta di lettini nell'ala inutilizzata (segnalata da Serra) è durata giusto un dì. Le comunicazioni della chiusura dei vari reparti e servizi arrivano ai dipendenti ogni due giorni, notizia che per lungo tempo è circolata solo all’interno della struttura. «È una vergogna - si infuria Michele Tatti di Anmil -. Da Asl emergono solo i medici che difendono l’azienda, chi vive realmente il problema tra pazienti e personale ha il bavaglio». Pazienti sempre più poveri e sanità privata: c’è chi fa colletta con i parenti per una gastroscopia, chi preferisce non ricevere assistenza. Visite a lungo attese annullate, personale in una silente protesta, carenza di farmaci. Curarsi è un diritto negato.

