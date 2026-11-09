Pazienti parcheggiati nei corridoi 

Reparti sovraffollati, personale insufficiente, tanto che non c’è nemmeno il tempo di indossare tute e camici per il passaggio delle consegne tra operatori. Così i pazienti rischiano di non ricevere un’assistenza adeguata. C’è anche la sicurezza dei malati a finire al centro della denuncia del Nursing Up, che annuncia lo stato di agitazione avviando la procedura di raffreddamento e mercoledì sarà ricevuto in Prefettura. Il sindacato descrive una situazione sempre più difficile negli ospedali nuoresi.

Stato di agitazione

Il Nursing Up ha proclamato lo stato di agitazione del personale del Comparto sanità dell’Asl 3 di Nuoro, chiedendo al prefetto l’attivazione della procedura di raffreddamento per scongiurare il ricorso allo sciopero. A spiegare le ragioni della mobilitazione è Francesco Carta, responsabile del Nursing Up di Nuoro, che parla del «perdurare» di una situazione lavorativa ormai arrivata al limite, «caratterizzata da criticità organizzative e mancato riconoscimento dei diritti contrattuali». Una condizione che, sottolinea il sindacato, «incide negativamente sulla dignità professionale dei lavoratori e sulla qualità e sicurezza dell’assistenza erogata ai nostri cittadini».

I numeri

A preoccupare è la sproporzione tra i posti letto accreditati e i pazienti effettivamente ricoverati. In Geriatria, a fronte di circa 30 posti letto accreditati, ieri si registravano 41 pazienti, uno dei quali in corridoio. Situazione analoga anche in Medicina e Malattie infettive: 30 posti disponibili, 37 i pazienti ricoverati. I carichi di lavoro sono difficilmente sostenibili per infermieri e operatori socio-sanitari. E quando il personale è insufficiente, la sorveglianza diventa più complicata e aumenta il rischio.

Le criticità riguardano anche il servizio di Cardiologia. Una decina di giorni fa, gli ambulatori sarebbero stati a rischio per mancanza di personale, solo il “prestito” da altri reparti avrebbe garantito il servizio. A rendere evidente la situazione i rapporti tra personale e pazienti. In Medicina e Malattie infettive sarebbe di un operatore sanitario ogni dieci ricoverati. In pratica i numeri parlano di un operatore ogni 14 pazienti ricoverati all’ospedale San Francesco.

L’allarme

Qualche notte fa, a causa d’indisponibilità di due operatori socio-sanitari, Medicina sarebbe rimasta senza Oss, che evidenzia la fragilità di un’organizzazione nella quale anche un’assenza può compromettere la copertura dei turni e l’assistenza ai degenti. Diego Murracino, responsabile regionale del Nursing Up, denuncia «la totale assenza di informazione, confronto e accordo sindacale sull’utilizzo delle pronte disponibilità» e il mancato riconoscimento economico delle prestazioni aggiuntive. «Auspichiamo che al tavolo prefettizio la Direzione generale dia garanzie su un cambiamento di rotta».

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