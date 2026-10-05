Pazienti parcheggiati in corridoio 

La normalità dell’emergenza. Passano le stagioni e le barelle stazionano ancora nei corridoi dei reparti, all’Aou di Sassari, occupate da persone anziane e affette da pluripatologie. Lo denuncia la Cisl Fp fotografando, in un comunicato, quanto riflette Medicina Interna al momento: «Sono 28 i pazienti ricoverati, ai quali se ne aggiungono altri 8 sistemati in barella nei corridoi». «Accampamento» inadatto per chi, come quattro di loro, è sottoposto a ossigenoterapia ad alti flussi mentre altri hanno bisogno di una ventilazione non invasiva. Nel quadro, già critico, il sindacato segnala poi «la presenza di un paziente in isolamento», anche se non si tratta della ciliegina sulla torta, perché, infatti, si prevede l’arrivo di due pazienti dalle condizioni definite gravi. «Per i quali viene prospettata perfino la possibilità di una sistemazione temporanea in corridoio», annuncia la nota.

La mobilitazione

«È una vergogna che non finisce mai», sintetizzano Antonio Monni, segretario generale, e Gianmario Sardu, segretario territoriale della Cisl Fp Sassari. Ma pare pure una guerra combattuta da truppe sguarnite, come in questo caso dove, si evidenzia, gli infermieri sono appena tre di mattina, altrettanti il pomeriggio e due la notte. Confermando una volta di più il combinato disposto di sovraffollamento e carenza di organico, tra i motivi della mobilitazione, giovedì 8 a Cagliari, davanti al Palazzo della Regione, e quello seguente nel capoluogo turritano. Dove si chiederà de visu, tra le altre cose, un preciso piano di assunzioni forse alla stessa Alessandra Todde, presidente della Regione e assessora regionale ad interim della Sanità. «Almeno 40-50 infermieri, 25-30 Oss e 15 tecnici di radiologia, soltanto per assicurare maggiore continuità ai servizi essenziali, coprire i turni e alleggerire carichi di lavoro ormai insostenibili». Una misura tampone ma il fabbisogno strutturale richiederebbe, secondo i calcoli sindacali, circa 20 professionisti in più per ogni mansione, con cui fronteggiare l’eccezionale, divenuto ormai ordinario e cronico. «Non chiediamo l’ennesimo tavolo fine a se stesso - avvertono Monni e Sardu – pretendiamo provvedimenti concreti, tempi certi, risorse e responsabilità individuate. Non possiamo aspettare che accada l’irreparabile». Perché, è la conclusione, «curare nei corridoi non può diventare il modello organizzativo della sanità pubblica sassarese».

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