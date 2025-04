Pazienti orfani del diabetologo 

Da oltre due mesi in attesa di una visita. Il servizio di diabetologia al poliambulatorio di Macomer da febbraio è carente con gravi disagi per centinaia di pazienti del territorio. Dal 24 febbraio aspettano una visita programmata anche un anno prima, poi sospesa per l’assenza di uno dei due specialisti.

La situazione

L’assenza temporanea doveva risolversi in poco tempo. I pazienti erano stati informati telefonicamente: “La visita in programma è stata sospesa per l'assenza di un medico diabetologo. Sarete richiamati quanto prima”. Inutile attesa. Non hanno ricevuto ancora nessuna comunicazione, non sono stati chiamati per una nuova visita e in certi casi anche per il rinnovo del piano terapeutico. «Situazione sotto controllo», dicono ai vertici del distretto.

Il comitato

Nell’incontro con gli esponenti del Comitato per la tutela della salute del Marghine, la direzione ha confermato le difficoltà, ma assicurato che la situazione di disagio si sarebbe risolta entro breve tempo. Agli attivisti è stato risposto che i casi più urgenti sono sotto controllo, grazie a un un altro medico specialista che, per affrontare l’emergenza, ha dato la disponibilità a farsi carico dei casi più urgenti, in particolare i pazienti che devono fare l’insulina e quelli con altre patologie legate comunque al diabete. L’assenza del collega si allunga sempre di più.

La richiesta

Il comitato ha chiesto un sostituto. La direzione avrebbe scartato l’ipotesi, perché non si trovano medici disponibili. Quanto dovranno attendere ancora i pazienti non si sa. Il comitato sta valutando l'opportunità di coinvolgere i sindaci del territorio, non solo per il problema legato alla diabetologia, ma anche per quanto riguarda la Casa di comunità e del poliambulatorio territoriale e affrontare insieme la situazione complessiva. «Quello della diabetologia è un problema non di poco conto - spiega Francesco Nieddu, coordinatore del comitato - abbiamo altre questioni da affrontare. Troviamo la disponibilità al confronto con la direzione, a breve convocheremo un incontro con i sindaci del territorio».

