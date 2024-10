Pazienti oncologiche Viaggi da incubo per la radioterapia 

Chiara ha 45 anni e tempo fa ha scoperto di avere un tumore al seno. Dipendente statale, marito e due figli di 10 e 15 anni, ha dovuto affrontare un percorso pesante: sotto il profilo psicologico ma anche pratico, perché si è sottoposta alla radioterapia, che all’ospedale oristanese è impossibile effettuare: il San Martino non è mai stato fra i presidi stabiliti dalla Regione che, a suo tempo, aveva indicato Cagliari, Sassari e Nuoro. Ora, però, i responsabili di Oncologia e onco ematologia stanno lavorando per far sì che le donne possano sottoporsi alla radioterapia direttamente al San Martino. Questo attraverso la richiesta di accreditamento alla Regione. Il reparto nel 2022 ha diagnosticato 180 tumori al seno. L’ottanta per cento di queste donne ha dovuto ricorrere alla radioterapia e per loro è cominciato un percorso difficile da affrontare.

La testimonianza

La storia di Chiara (nome di fantasia) è emblematica perché rappresenta il disagio di tante donne della provincia di Oristano, costrette a faticose trasferte per effettuare la radioterapia. Una buona parte di esse si rivolge all’ospedale San Francesco di Nuoro: si va da un minimo di 5 a un massimo di 15 sedute, consecutive dal lunedì al venerdì. «Ho cominciato il trattamento che dura complessivamente una trentina di minuti, a fronte di un disagio molto più lungo». Da Oristano a Nuoro ci sono 85 chilometri ma occorre recarsi con un accompagnatore perché gli effetti della cura possono essere sgradevoli. Chi ha la disponibilità di un familiare (e non sempre è facile organizzarsi con il lavoro) può farsi accompagnare in auto e comunque occorrere mettere in conto tre-quattro ore. Tutto diventa più complicato se non si ha questa opportunità: resta il noleggio con conducente oppure la trasferta in autobus, con veri viaggi della speranza, perché ci si impiega da un minimo di due ore a un massimo di oltre quattro, solo per arrivare. La Regione garantisce un rimborso spese, che si avrà dopo qualche mese.

Il futuro

Al reparto di oncologia dell’ospedale di Oristano si sta tentando di mettere un freno a questi disagi: la strada è la richiesta di accreditamento alla Regione, i numeri dovrebbero giocare a favore. Dal primo ottobre 2023 è nata la struttura chirurgica oncologica a tempo pieno, con 110 interventi effettuati; quest’anno si è già raggiunto lo stesso numero: il 90 per cento dei quali per tumore al seno. «Stiamo cercando di recuperare credibilità» spiega il chirurgo della mammella Luciano Curella, direttore scientifico della Lilt oristanese, «in modo da evitare le pesantissime trasferte».

L’appello

«Bisogna incentivare la prevenzione» rilancia Eralda Licheri, presidente della Lilt oristanese, che proprio in questo mese ha promosso visite, le prossime sabato e domenica. La Asl continua l’attività di screening oncologico: oltre 13mila donne fra i 25 e i 64 anni hanno ricevuto l’invito a eseguire il pap test, 12mila fra i 50 e i 69 anni sono state invitate a sottoporsi alla mammografia. Ma non si conoscono i dati dei controlli effettuati.

