Giorgino.
02 dicembre 2025 alle 00:40

Pazienti oncologiche, serata di solidarietà 

Il 12 dicembre, alle 20, la Corte in Giorgino ospiterà una speciale festa di Natale all'insegna della solidarietà, dedicata al sostegno delle donne che affrontano la terapia oncologica.

L'iniziativa nasce per supportare il progetto INACHIS, che offre gratuitamente parrucche certificate inserite nel percorso di cura, con l'obiettivo di aiutare le pazienti a ritrovare il proprio volto e la propria identità già prima della perdita dei capelli, uno dei momenti più delicati e traumatici del percorso oncologico. Il progetto si impegna a restituire dignità, forza e speranza a persone in trattamento, migliorando la qualità della vita.Durante la serata, i partecipanti potranno trascorrere momenti di festa, buon cibo e musica, condividendo lo spirito natalizio e contribuendo concretamente a una causa di grande valore umano. Il ricavato dell'evento sarà infatti devoluto ad Associazione Paravè - Progetto Inachis per l'acquisto di parrucche destinate alle pazienti oncologiche.

