Pazienti oncologiche modelle in passerella 

Torna domani alle 11 al San Giovanni di Dio la sfilata “Vestiamoci di Vita”. Le pazienti del Centro di cure palliative e terapia del dolore e alcuni operatori sanitari dell’Aou sfileranno insieme a dieci bambini della Logopedia del San Giovanni di Dio.

Durante l’evento le modelle indosseranno le creazioni della stilista sarda Viola Palmieri e racconteranno il percorso di cura e convivenza con la malattia, mentre i piccoli pazienti percorreranno il tappeto rosso presi per mano ai loro eroi preferiti, grazie alla partecipazione dei Super animatori. «Con questo evento, vogliamo raccontare la necessità di costituire “la rete” intorno alle persone fragili – spiega Maria Cristina Deidda, oncologa e palliativista del San Giovanni di Dio -. L’elemento portante sarà l’arteterapia, essenziale nelle cure palliative, per fornire alle nostre donne, con la bellezza degli abiti e i trucchi, la rivalutazione del proprio corpo e della propria femminilità e insieme fornire ai bambini fragili, con il gioco insieme ai propri supereroi, l’umanizzazione delle cure. Per poter realizzare questa sfilata evento è stata coinvolta una squadra tutta al femminile composta dai soci fondatori della organizzazione di volontariato “Vestiamoci di Vita” composta da sanitari, caregiver dei pazienti e da Viola Palmieri che con le creazioni di Viola by pullover veste i partecipanti».

