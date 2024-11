Pazienti-modelle in passerella 

Al San Giovanni di Dio di Cagliari la bellezza diventa terapia, il coraggio sfila in passerella e la resilienza si veste di vita. Ieri la terza edizione della manifestazione intitolata appunto “Vestiamoci di Vita” non è stata solo una sfilata, ma un ponte tra fragilità e speranza, un inno alla forza che si trova nel cuore delle persone: un’esperienza ricca di emozioni che ha unito pazienti oncologiche, bambini in cura e operatori sanitari in un racconto collettivo di forza e rinascita.

Creazioni sarde

Sul tappeto rosso, le donne del Centro di cure palliative e terapia del dolore hanno indossato le creazioni della stilista sarda Viola Palmieri. Ma non erano sole: accanto a loro, dieci piccoli pazienti, accompagnati dai loro supereroi preferiti, hanno portato un sorriso e un messaggio di speranza.

Le partecipanti, come Alessandra Lai, 61 anni, operata per un carcinoma mammario, trovano in questa esperienza un messaggio di resilienza: «Per un giorno ci sentiamo bellissime. È un modo per dire a noi stesse che la malattia non ci definisce. E poi c’è la condivisione: vivere tutto questo insieme, donne e bambini, è una delle cose più preziose del nostro percorso».Per Anna, invece, 68 anni, una delle protagoniste, l’evento ha un significato profondo: «Questa esperienza, che potrebbe sembrare futile, è invece importantissima. Ci regala forza e ci avvolge in un simbolico mantello di protezione. È una rinascita».

Al cuore di questa edizione c’è l’arteterapia, una pratica fondamentale per il percorso palliativo, come spiega Maria Cristina Deidda, oncologa e palliativista del San Giovanni di Dio. «La malattia oncologica – spiega – modifica l’immagine di sé e del proprio corpo. Noi aiutiamo le pazienti a vedersi oltre la malattia, a sentirsi ancora belle e dignitose, fino alla fine. Attraverso il trucco, gli abiti, il canto o il teatro, le emozioni trovano una via d’uscita, e le pazienti ritrovano il contatto con se stesse».Anche i bambini trovano conforto in questa visione umanizzante della cura: «Il gioco con i loro supereroi preferiti li aiuta ad affrontare le cure con meno paura, restituendo loro un sorriso», aggiunge Deidda.

Team al femminile

“Vestiamoci di Vita” è stato realizzato con il patrocinio dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari e del Comune di Cagliari, grazie alla collaborazione di una squadra tutta al femminile composta da sanitari, caregiver e creative. «Questa iniziativa è il risultato della passione di molte persone – prosegue la dottoressa Deidda –. Dimostra che, anche nei percorsi più difficili, la bellezza e la condivisione possono essere strumenti di grande impatto».

Presente anche l’assessore regionale alla sanità, Armando Bartolazzi: «La medicina è andata avanti: il cancro è curabile – afferma – ma tutti noi a causa di questa malattia abbiamo perso delle persone care. Oggi le terapie consentono di cronicizzare questa patologia e i pazienti hanno speranza di vita più lunga».

Mentre il calciatore del Cagliari Alessandro Deiola, ospite dell’evento, ha ringraziato gli organizzatori per aver coinvolto la società: «Fa sempre piacere essere accanto a questo genere di iniziative. Dando magari un piccolissimo contributo e un messaggio a tante persone che soffrono ma soprattutto hanno grande dignità, vivono la propria vita a testa alta anche di fronte alla malattia e hanno una forza enorme, da cui prendere esempio».

