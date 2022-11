Pazienti maltrattati, tra i sei a processo c’è anche una suora 

Davanti alla giudice per le udienze preliminari Manuela Anzani sono comparsi in otto, ma due hanno scelto riti alternativi. L’operatrice Letizia Contu (assistita dal legale Nennella Murru) ha concordato con il pubblico ministero una pena a due anni di reclusione con la condizionale. Accordo che è stato giudicato congruo dalla giudice che ha dato il via libera al patteggiamento.

Secondo le accuse mosse dalla Procura di Cagliari ci sarebbero stati insulti e umiliazioni su una parte degli ospiti, quando questi non obbedivano alle indicazioni del personale. In qualche caso, almeno stando alle ipotesi della sostituta procuratrice Maria Virginia Boi, ci sarebbero state anche delle percosse.

Alcuni pazienti affetti da Alzheimer e da malattie neuro-degenerative, ma anche alcuni anziani ospitati dalla residenza sanitaria assistita “Monsignor Angioni” di Flumini, sarebbero stati maltrattati tra il 2012 e il 2016 da alcuni dipendenti del centro.

Tra le sei persone che andranno a processo figura anche una delle suore responsabili del centro: suor Maria Teresa Pinna, difesa dall’avvocata Mariangela Carta.

Il patteggiamento

La sorella, Rita Contu, invece, ha scelto con l'avvocata Shannon Cipillina la strada del rito abbreviato: nel suo caso è stata emessa la sentenza di non luogo a procedere per intervenuti prescrizione, visto che i fatti che venivano contestati risultavano ormai datati.

A gennaio il processo

Dovranno invece comparire il 24 gennaio davanti alla giudice del Tribunale Alessandra Tedde gli altri imputati che sono stati rinviati a giudizio per i presunti maltrattamenti: si tratta di Mirko Biolchini (difeso dall’avvocato Federica Campagnola), Simone Pinna (assistito da Marietta Anedda), Anna Luisa Galisai (difesa da Massimo Madau), Michele e Luca Camboni (rispettivamente assistiti dai legali Pietro Ambrosio e Franca Bizzarro). A questi si aggiunge anche suor Maria Teresa Pinna.

L’inchiesta

A far scattare l’indagine sarebbe stata una lettera anonima inviata nel 2013 in Procura da una dipendente che non è mai stata identificata. Tre anni più tardi, poi, un’altra lavoratrice aveva depositato un secondo esposto ed era anche andata ospite in un programma televisivo con Barbara D’Urso per raccontare quanto, a suo avviso, accadeva nella Rsa.

L’operatrice era stata poi sentita dagli investigatori delegati dalla pm Maria Virginia Boi che avevano preso le testimonianze di alcuni ospiti. Alla fine, la pm aveva ritenuto sufficienti gli elementi raccolti per chiedere per tutti il rinvio a giudizio.

Stando alle accuse i presunti maltrattamenti, sia psicologici che fisici, sarebbero avvenuti nel blocco C della struttura socio-sanitaria gestita dalla Congregazione Religiosa delle Suore del Buon Pastore.

Le difese

In udienza preliminare si sono già costituiti parte civile alcuni familiari dei pazienti, assistiti dagli avvocati Andrea Casu, Elisabetta Adamo e Loredana Laconi. Gli imputati si sono sempre difesi con forza, rigettando ogni imputazione. Proprio per poteresi difendere meglio dalle accuse la maggior parte ha scelto la via del dibattimento, così da ricostruire in aula quanto avveniva all’interno della residenza sanitaria asssitita.

