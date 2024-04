«Pazienti maleducati» Il medico si dimette e l’ambulatorio chiude 

«Ambulatorio chiuso causa maleducazione e aggressività dei pazienti». Accade a Carbonia, dove un medico si dimette dall’incarico e l’ambulatorio resta chiuso. Nel zoppicante mondo della sanità del Sulcis succede anche questo: una dottoressa si ribella al clima di tensione e rinuncia all’incarico tra lo sconcerto dei pazienti e dei vertici della Asl 7 che condannano il grave episodio.

Il cartello

Teatro della vicenda è la frazione di Cortoghiana, poco meno di 3000 abitanti. Pochi giorni fa sulla serranda di uno studio medico, sotto i portici di piazza Venezia, è apparso un cartello: «L’ambulatorio resterà chiuso sino al 7 aprile – si legge – per le dimissioni del medico sostituto causate dai ripetuti comportamenti maleducati e aggressivi perpetuati sulla stessa dal primo giorno di inizio del suo lavoro». Ad affiggere il manifesto sarebbe stata (o chi per lei: non è stato possibile contattare la professionista) la dottoressa Michela Atzori. Da mesi è entrata in servizio a Cortoghiana per contribuire a porre rimedio alla carenza di medici che ha segnato pesantemente anche questa frazione dal 2023. Il medico ha raggiunto i massimali di pazienti e da tempo affrontava un super lavoro. A Cortoghiana è presente per le visite e le impegnative circa 12-13 ore alla settimana.

Clima di tensione

Circa un mese fa, anche in seguito all’applicazione del sistema di prenotazione degli appuntamenti con call center, nel rapporto con alcuni pazienti qualcosa si sarebbe incrinato. «Sapevamo di attriti con alcuni pazienti di Carbonia – racconta Vittoriano Meloni, pensionato di Cortoghiana – e circa un mese fa la professionista ha avuto necessità di mettersi in malattia: in un caso le tensioni sono al punto che sono state contattate le forze dell’ordine».

L’esasperazione

Al super lavoro che la professionista doveva affrontare, non si è sottratta la sostituta. Ma la situazione non sarebbe migliorata. E pochi giorni prima di Pasqua si è toccato il limite dell’esasperazione: un confronto acceso con alcuni pazienti che chiedevano di accedere alla visita, forse qualche parola di troppo, atteggiamenti aggressivi, e alla sostituta della titolare non è rimasto, rivela il cartello affisso in ambulatorio, che rassegnare le dimissioni. «I nervi tesi non aiutano - afferma Luigi Atzori, altro mutuato - ma a pagare dazio sono i pazienti da una settimana senza medico: e comunque due ore e mezza al giorno apparivano esigue». Le accuse riportate nel manifesto hanno scosso la comunità. Sabrina Madeddu, altra paziente che ieri mattina si è recata in ambulatorio convinta fosse aperto, si è lasciata scappare a caldo un’amara riflessione: «Siamo riusciti a far scappare due medici: eppure si rivelavano disponibili con tutti». Sulla questione ha preso posizione netta sui social anche il presidente del Comitato di quartiere Pier Carlo Musu: «È inaccettabile quello che è accaduto, qui il problema è la mancanza di rispetto verso chi lavora: mi auguro che la nostra dottoressa possa rientrare in servizio con la massima serenità».

L’azienda

La Azienda sanitaria locale, diretta da Giuliana Campus «condanna ogni episodio di violenza verso in medici. Il titolare si era attivato per reperire un sostituto, nel frattempo la guardia medica è stata allertata. Da lunedì prossimo l’ambulatorio riaprirà».

