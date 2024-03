«Pazienti mai abbandonati» 

Nell’ospedale San Francesco i medici e il personale sono sotto forte stress, aggravato negli ultimi mesi, anche perché da qualche anno non si trovano più operatori disponibili da integrare nel Nuorese dove, secondo le parole della presidente dell’Ordine dei medici di Nuoro, Maria Giobbe, «c’è una sorta di desertificazione». Allo stato di burnout generale, si aggiungono forti disagi anche da parte dei pazienti, vittime (così come il personale ospedaliero) di un sistema pubblico non più pensato su “misura” per entrambi. Nei giorni scorsi ha suscitato scalpore la rabbia dei familiari di un paziente terminale morto nel reparto di Ematologia. La Asl 3 rompe il silenzio, rassicura l’impegno dei medici e spiega i passaggi legati alle situazioni più complicate che coinvolgono i malati terminali.

Diagnosi e dialogo

«Quando i pazienti arrivano in reparto già sofferenti a causa di gravi malattie, vengono subito accolti effettuando tutti gli accertamenti più avanzati secondo le più aggiornate linee guida internazionali che, purtroppo, in alcuni casi riscontrano prognosi severe - spiega la Asl -. Le diagnosi vengono poi correttamente comunicate con estrema chiarezza e umanità al paziente stesso e ai parenti».

Il consenso

Il personale dei singoli reparti lavora «assistendolo al meglio - prosegue la Asl guidata dal direttore generale Paolo Cannas - anche con metodologie innovative. Il consenso del paziente viene sempre richiesto, anche per quanto riguarda l’alternare dei ricoveri tra casa e ospedale, al fine di consentirgli di vivere “momenti di normalità” in famiglia. Purtroppo ci sono anche situazioni in cui i pazienti non rispondono più ai trattamenti; anche in questo caso la notizia viene comunicata ai familiari, sottolineando che il paziente non viene abbandonato, ma può essere comunque seguito in day hospital, con ricorso al ricovero in reparto solo a seguito di complicanze».

Il paziente è sempre informato e ha possibilità di scelta, anche in altri casi: può decidere di essere seguito sino alla fine della sofferenza in reparto o in hospice. Si può passare da un trattamento eziologico in reparto, e quindi mirato a combattere la causa o le cause della malattia, a uno palliativo, in hospice, con un complesso di interventi finalizzati ad alleviare i sintomi della malattia sia dal punto di vista fisico che psicologico senza intervenire sulla causa diretta. Tali passaggi possono essere effettuati con i Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta) con i quali i reparti dimettono il paziente affidandolo all’hospice.

RIPRODUZIONE RISERVATA