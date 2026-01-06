«Pazienti in corridoio al San Francesco» 

Cinquantotto pazienti ricoverati, dieci parcheggiati sulle rispettive barelle in un reparto di Medicina che scoppia. Le immagini pubblicate sul proprio profilo Facebook dall’ex parlamentare Mara Lapia di Posada sono altrettante fotografie impietose di un anno che comincia malissimo all’ospedale San Francesco di Nuoro. «Non sono “casi isolati”. Sono la normalità quotidiana», commmenta amaramente Mara Lapia.

La denuncia

A nulla è servito, sembra, il “blitz” che l’ex commissario della Asl 3 Angelo Zuccarelli (ripescato dal neo dg Francesco Trotta per due mesi come direttore sanitario) ha effettuato qualche settimana fa in ospedale, «“strigliando” il personale e – sostiene Lapia – contestando gravi mancanze a medici e operatori sanitari. In pratica: prima si crea il disastro, poi si colpiscono quelli che cercano di tenere in piedi il servizio. Dopo il danno, la beffa: medici pochi, infermieri pochissimi, Oss sottodimensionati rispetto ai bisogni di un intero territorio, additati come se fossero responsabili di un sistema che non funziona. Come se la carenza strutturale di personale, posti letto e organizzazione fosse colpa di chi ogni giorno lavora in trincea». Per questo la ex deputata ha espresso la propria vicinanza ai dipendenti del San Francesco. «Persone costrette a lavorare in condizioni indegne di un Paese civile, esposte al rischio clinico, alla responsabilità medica, alla frustrazione e perfino alla gogna mediatica. La mia solidarietà totale e il mio ringraziamento vanno al dottor Zaru, primario della Medicina di Nuoro, e a tutto il personale del reparto: professionisti che ogni giorno ci mettono la faccia, la competenza e l’umanità, mentre altri gestiscono la sanità dalle scrivanie».

La nomina

Intanto, il primo atto della nuova gestione dell’Asl 3 di Nuoro da parte del direttore generale Francesco Trotta appare in continuità con la precedente: la nomina di Angelo Zuccarelli a direttore sanitario. Il neo dg ha atteso la presa d’atto della sua nomina e subito dopo ha dato fiducia al commissario uscente, protagonista appunto del blitz al San Francesco appena pochi giorni prima della sua decadenza dall’incarico di commissario dell’Azienda sanitaria. La singolarità riguarda poi i tempi: Zuccarelli è stato nominato per appena due mesi, nonostante il nuovo dg abbia di fronte a se uno spazio temporale di tre anni. Il perché non è motivato in nessuno modo nella delibera, dunque il dg lo spiegherà appena il suo mandato entrerà nel vivo.

