VaiOnline
Asl 3.
07 gennaio 2026 alle 00:56

«Pazienti in corridoio al San Francesco» 

Il nuovo dg nomina Zuccarelli direttore sanitario ma solo per due mesi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cinquantotto pazienti ricoverati, dieci parcheggiati sulle rispettive barelle in un reparto di Medicina che scoppia. Le immagini pubblicate sul proprio profilo Facebook dall’ex parlamentare Mara Lapia di Posada sono altrettante fotografie impietose di un anno che comincia malissimo all’ospedale San Francesco di Nuoro. «Non sono “casi isolati”. Sono la normalità quotidiana», commmenta amaramente Mara Lapia.

La denuncia

A nulla è servito, sembra, il “blitz” che l’ex commissario della Asl 3 Angelo Zuccarelli (ripescato dal neo dg Francesco Trotta per due mesi come direttore sanitario) ha effettuato qualche settimana fa in ospedale, «“strigliando” il personale e – sostiene Lapia – contestando gravi mancanze a medici e operatori sanitari. In pratica: prima si crea il disastro, poi si colpiscono quelli che cercano di tenere in piedi il servizio. Dopo il danno, la beffa: medici pochi, infermieri pochissimi, Oss sottodimensionati rispetto ai bisogni di un intero territorio, additati come se fossero responsabili di un sistema che non funziona. Come se la carenza strutturale di personale, posti letto e organizzazione fosse colpa di chi ogni giorno lavora in trincea». Per questo la ex deputata ha espresso la propria vicinanza ai dipendenti del San Francesco. «Persone costrette a lavorare in condizioni indegne di un Paese civile, esposte al rischio clinico, alla responsabilità medica, alla frustrazione e perfino alla gogna mediatica. La mia solidarietà totale e il mio ringraziamento vanno al dottor Zaru, primario della Medicina di Nuoro, e a tutto il personale del reparto: professionisti che ogni giorno ci mettono la faccia, la competenza e l’umanità, mentre altri gestiscono la sanità dalle scrivanie».

La nomina

Intanto, il primo atto della nuova gestione dell’Asl 3 di Nuoro da parte del direttore generale Francesco Trotta appare in continuità con la precedente: la nomina di Angelo Zuccarelli a direttore sanitario. Il neo dg ha atteso la presa d’atto della sua nomina e subito dopo ha dato fiducia al commissario uscente, protagonista appunto del blitz al San Francesco appena pochi giorni prima della sua decadenza dall’incarico di commissario dell’Azienda sanitaria. La singolarità riguarda poi i tempi: Zuccarelli è stato nominato per appena due mesi, nonostante il nuovo dg abbia di fronte a se uno spazio temporale di tre anni. Il perché non è motivato in nessuno modo nella delibera, dunque il dg lo spiegherà appena il suo mandato entrerà nel vivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Nel carcere di Massama esplode la rivolta

Proteste per l’arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma: arredi distrutti, allagato un piano. Sindacati in allarme 
Valeria Pinna
Intervista

«La sanità richiede una guida a tempo pieno»

Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell’Isola. E frena sulle ricandidature per le prossime regionali 
Roberto Murgia
La storia

«Quarant’anni senza Aldo: nessun rancore»

Cristiano Scardella: mio fratello morì dopo sei mesi in cella da innocente, chi lo fece arrestare non si è mai scusato 
Marco Noce
Maltempo

Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti

Nella morsa del gelo artico oggi il Bruncu Spina e tutta la Barbagia 
Gianfranco Locci
Città del Vaticano

Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace»

Monito sui «deliri di onnipotenza» Alla celebrazioni anche Mattarella  