Pazienti in attesa: per una colonscopia un anno e sette mesi 

La mattina di un sardo qualunque inizia al computer e con una ricetta rossa in mano. C’è la rotellina che gira sul display, accompagnata dall’invito “Attendere prego” ad animare la speranza; quella destinata a svanire esattamente trenta secondi dopo, davanti al messaggio che azzera ogni possibilità di ottenere una qualsiasi data in qualunque angolo dell’Isola, anche lontano, per una visita al cuore. Ci riprova diverse volte - senza successo - intanto scopre che se ad esempio avesse bisogno di una colonscopia dovrebbe attendere sino a luglio del 2025. Mentre per una visita allergologica in tempi ravvicinati sarebbe costretto a fare una gita da Cagliari a Nuoro.

Test e record

Ci sono rapporti, proteste, promesse, e dati più o meno aggiornati che ingrassano la questione - spinosa - dei tempi infiniti per le prestazioni sanitarie. E poi la prova pratica: collegati al cup web della Regione. Dopo quattro ore di tentativi alle prese con le visite più comuni, il quadro è piuttosto desolante, e dimostra che i benefici del Piano per l’abbattimento delle liste di attesa ancora non si vedono, ovviamente se gli occhi sono quelli di un malato. È il caso della colonscopia, che si aggiudica il record (in negativo) con la prima data utile l’11 luglio del 2025, al Cto di Iglesias. Un anno e sette mesi, 594 giorni. Peggio ancora per il posto seguente: si passa addirittura al 9 febbraio del 2026, per l’appuntamento al San Francesco di Nuoro.

Nervi e seno

I tentativi proseguono. Il sardo qualunque con gli occhi incollati sul monitor grida quasi al miracolo davanti alla visita neurologica tra soli quattro giorni. Ma se ha la “sfortuna” di abitare a Cagliari dovrà mettere in conto 179,7 chilometri per arrivare a destinazione: il poliambulatorio di Nuoro. L’alternativa è Jerzu, il 18 dicembre e sempre con trasferta inclusa che magari non tutti, soprattutto gli anziani, hanno la possibilità di fare. Il 2024 parte bene: offre uno spiraglio il 3 gennaio, peccato che sia a Tempio. E poi c’è Badesi. Il ricongiungimento porta la data del 2 febbraio: a Quartu si può prenotare. Leggermente meglio, ma non più di tanto, nel caso di mammografia bilaterale, esame prezioso per la donna consapevole dell’importanza della prevenzione. Primo spazio utile il 22 novembre, ad Alghero. Segue Sassari, il 17 gennaio dell’anno prossimo. Nel capoluogo sardo non c’è spazio prima del 25 gennaio, quando alle 12,30 si spalancano le porte del consultorio di via dei Passeri.

Cuore, occhi e reumatismi

L’ipotetico utente bisognoso di un controllo al cuore non demorde. La rotellina continua a girare, ma non c’è verso di superare la fase di stand-by forzata. Così tenta con la visita oculistica, che rimanda all’anno prossimo. Ci vogliono due mesi per incontrare uno specialista a Siniscola, le altre opzioni sono: Jerzu, il 28 febbraio, Alghero il primo marzo, e si va avanti sino al 22 aprile per rientrare nel Cagliaritano. A Pula c’è posto il 22 aprile: tra oltre cinque mesi. Per un appuntamento nel capoluogo bisogna aspettare il 3 luglio 2024. Un mese prima si può usufruire della visita reumatologica a Quartu; se si ha fretta la scelta è tra Oristano, Iglesias, Sassari, Bosa o Ales.

Psiche ed età

È una mattina snervante, trascorsa quasi a elemosinare risposte dal servizio sanitario pubblico che sembra avere tempi decisamente più lunghi di quelli dei malati. Così, con la mente messa a dura prova, forse non sarebbe male sottoporsi a colloquio psicologico. Quasi ci si commuove alla vista di ben tre appuntamenti vicini: tra dieci giorni si può andare a Villasimius, il 6 dicembre a San Nicolò Gerrei oppure al policlinico di Monserrato. E siccome la Sardegna è la terra dei centenari, sicuramente a qualcuno occorrerà una visita geriatrica: per non alimentare false aspettative va detto subito che a Cagliari non c’è spazio. Se non tra centocinquanta giorni. L’attesa continua.

