Pazienti esasperati, nel Terralbese intervengono i poliziotti 

Proseguono senza tregua le polemiche sulla gestione della sanità pubblica nell’Oristanese, acuitesi recentemente per il metodo attuato e per le snervanti attese all’alba, per poter scegliere un nuovo medico di base entrato in servizio. Davanti al poliambulatorio sono anche intervenute le forze dell’ordine per riportare alla calma i pazienti esaperati. Ora è il trasferimento di numerosi dirigenti medici dai presidi ospedalieri locali verso altre Asl sarde a far esplodere la protesta. A raccogliere le preoccupazioni dei cittadini sempre più allarmati è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuele Cera, che ha presentato un’interrogazione urgente rivolta alòa presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi. «La provincia di Oristano sta assistendo a un progressivo svuotamento di professionalità mediche essenziali – denuncia Cera – Parliamo di figure che garantiscono il funzionamento dei reparti e la continuità dei servizi sanitari, già da tempo messi a dura prova dalla carenza cronica di personale». Il consigliere oristanese chiede chiarimenti immediati sui motivi dei trasferimenti e se siano stati valutati gli effetti di tali decisioni su ospedali già fragili come quelli del San martino di Oristano, del Mastino di Bosa e del Delogu di Ghilarza. A destare ulteriore allarme è però sempre la questione, mai risolta, della medicina generale del Terralbese, dove permane il disservizio legato all’assegnazione dei medici e alla gestione delle graduatorie. Cera ricorda di aver già presentato un’istanza di accesso agli atti alla Asl 5 di Oristano, per fare luce su quanto accaduto, dopo l’annuncio della disponibilità di 500 posti. A oggi, nessuna risposta è pervenuta. Per sbloccare la situazione è stato sollecitato l’intervento del presidente del consiglio regionale, Piero Comandini. «La carenza di medici di base e le modalità di assegnazione hanno un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini. Servono trasparenza e azioni concrete – conclude Cera – con la popolazione che resta in attesa di risposte, ma soprattutto di soluzioni».

