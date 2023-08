Pazienti dalla Guardia medica dirottati a Olbia 

Il terno a lotto delle prestazioni sanitarie, ad Arzachena turisti e residenti non solo non possono contare 24 ore su 24 sull’assistenza minima, ma vengono anche respinti se hanno la sfortuna di trovare il medico che, sulla carta, non può occuparsi di loro. È successo diverse volte nel mese di agosto e ora alcuni dei protagonisti delle disavventure “sanitarie” si sono rivolti a studi legali e sono intenzionati a procedere per vedere riconosciute le loro ragioni. Si tratta di residenti nel Comune di Arzachena che si sono presentati in ambulatorio anche con problemi di salute molto seri e sono stati invitati ad andare in Pronto Soccorso a Olbia, perché al momento della richiesta della prestazione sanitaria era presente solo lo specialista che copriva il turno di guardia turistica. Quindi per i residenti servizio out. Viceversa, ci sono stati turisti che sono stati invitati a raggiungere Olbia perché hanno avuto la sfortuna di capitare in ambulatorio nel turno notturno di guardia medica, quindi riservata ai residenti. In un altro caso è stata dirottata a Olbia una ragazzina di 12 anni accompagnata dai genitori. Una situazione che è stata segnalata alla Asl di Olbia e ora è anche al centro di iniziative politiche (richiesta di un consiglio comunale straordinario) e di esposti alla magistratura.

