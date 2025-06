Pazienti costretti a fare la fila sotto il sole 

Attendere l’arrivo del medico sotto il sole infuocato: è il calvario dei pazienti del poliambulatorio di Siliqua. La sala d’attesa del poliambulatorio di via Carducci apre quando arriva il medico ma i pazienti, per riuscire a garantirsi la visita, arrivano anche diverse ore prima, e sono costretti ad attendere per strada. Anche con il caldo torrido.

«Non ce la facciamo più», lamenta un gruppo di donne in attesa davanti al cancello dell’ambulatorio: «Se siamo qui è perché stiamo già male, tra noi ci sono tante persone anziane che non possono aspettare per ore sotto il sole. Chiediamo di poter accedere alla sala d’attesa, oppure che venga montato un gazebo per ripararci».

«Comprendiamo il disagio dei cittadini, soprattutto di coloro che si trovano in condizioni di maggiore fragilità», dice la sindaca Francesca Atzori: «Purtroppo il poliambulatorio non è gestito dal Comune ma è sotto la responsabilità dell'Asl, che abbiamo più volte sollecitato affinché valutasse l’apertura anticipata. Tuttavia, nonostante i nostri ripetuti interventi, la risposta è stata negativa. Continuiamo a cercare soluzioni alternative che possano offrire un sostegno concreto alla comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA