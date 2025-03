Pazienti affetti da fibromialgia, sostegni economici regionali 

È possibile richiedere al Comune il sostegno economico regionale finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei cittadini affetti da fibromialgia. L’indennità è erogata con un contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da Servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, fino a un massimo di 800 euro. Per ricevere il beneficio occorre essere residenti a Cabras, avere la certificazione medica non successiva al 30 aprile attestante la diagnosi di fibromialgia rilasciata da un medico specialista e non beneficiare di altra sovvenzione pubblica per la stessa diagnosi. La liquidazione avverrà dopo il trasferimento delle risorse al Comune. ( s. p. )

