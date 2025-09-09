«Pazienti abbandonati sulle barelle» 

«C’erano pazienti sulle barelle, quasi abbandonati. Sono ancora sconvolta dopo aver visto il pronto soccorso dell’ospedale di Carbonia. Abbiamo preferito far dimettere mio padre per farlo tornare in Emilia». Parole di Irene Guidetti, figlia di Giampietro, 81enne di Bologna finito al Sirai sabato scorso con un femore fratturato. Era in Emilia e quando il padre l’ha chiamata al telefono si è fiondata in Sardegna. «La frattura non era considerata grave e pertanto non c’era la possibilità di fare l’intervento. O meglio dovevamo aspettare qualche giorno, ma papà era disperato. L’ho raggiunto in ospedale e ho notato che al pronto soccorso c’era una situazione incredibile. Non me la prendo con medici e infermieri, che hanno cercato di fare il possibile per accudire i pazienti, ma c’era poco personale. Facile immaginare tutti i disagi. Ho saputo che questa situazione purtroppo si ripete frequentemente».

Le dimissioni

La Asl ha cercato di venire incontro al turista: «Mi hanno detto che c’era la possibilità di fare un intervento mercoledì, ma questo avrebbe comportato una permanenza di almeno altri dieci giorni in Sardegna. Con lui c’era solo mia madre, anche lei anziana. Abbiamo quindi chiesto di lasciarlo andare e avere l’assistenza sanitaria durante il viaggio. Ma non era possibile. A quel punto mio padre ha firmato le dimissioni e siamo tornati a Bologna. Abbiamo pagato sia il medico che le spese per il viaggio, in tutto 4mila euro». Dall’azienda sanitaria fanno sapere che è «il paziente era regolarmente preso in carico dal nostro pronto soccorso ed era stato programmato per un intervento chirurgico ortopedico nella mattinata di domani presso il Cto di Iglesias. La decisione della signora di trasferire il padre in autonomia, contro il parere medico, ha interrotto un percorso di cura già avviato. Considerata la natura della frattura, i nostri professionisti non avrebbero mai potuto dichiarare che il paziente potesse affrontare un lungo viaggio in nave senza un’adeguata assistenza sanitaria. Respingiamo pertanto con fermezza ogni accusa di negligenza».

La delusione

«Non credevo che la situazione in ospedale fosse così grave – racconta Irene Guidetti – mio padre ha 81 anni, non è un ragazzino. Non può restare sulla barella in un pronto soccorso affollato. Mi dispiace per tutte le altre persone che hanno avuto la stessa esperienza. La mia famiglia ama da sempre la Sardegna, ma questa esperienza ci ha davvero segnato in modo negativo». Anche nei giorni scorsi ci sono state altre proteste per i tempi di attesa nel pronto soccorso. I problemi nell’ospedale di Carbonia sono iniziati quando due anni fa è stato chiuso il reparto di Ortopedia per carenza di personale. I casi urgenti vengono dirottati su Cagliari e San Gavino, mentre nell’ospedale di Iglesias vengono eseguiti solo gli interventi programmati. (f. p.)

