Pazienti abbandonati per ore: caos nell’ospedale di Carbonia 

Un’altra giornata all’insegna dei disagi, lunghe attese al pronto soccorso, pazienti lasciati sulle barelle per ore e proteste. Tante proteste. Ormai le segnalazioni sono all’ordine del giorno e nell’ospedale Sirai si fanno i conti con la consueta carenza di personale. C’è chi, esasperato, ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Decine di pazienti sono rimasti sulle barelle in attesa di essere visitati. E ieri a complicare ulteriormente le cose si è verificato anche un guasto al sistema informatico che ha creato disagi nel Cup, ma il problema è stato risolto in tempi brevi.

La protesta

«Abbiamo portato mio zio di mattina presto, ma ancora non sappiamo niente. Ho saputo che all’interno ci sono almeno quindici persone nelle barelle e tante altre nelle stanze del reparto. Abbiamo anche contattato i carabinieri», racconta Giovanni Sanna, impiegato di Carbonia che fuori dal pronto soccorso aspetta notizie del suo parente. Non è il solo. Il coro è unanime: «Trattano i pazienti come pacchi, spesso sono persone anziane». Luisa Melas di Villamassargia è infuriata in seguito a un episodio accaduto nei giorni scorsi: «Abbiamo portato nostra madre Anna Osanna in ospedale, con una grave insufficienza renale. Siamo arrivati alle 11 del mattino al pronto soccorso del Sirai dopo che il medico dell’assistenza domiciliare, una volta visti i risultati delle analisi, ha richiesto urgentemente una trasfusione. Dopo il triage l’hanno lasciata nel corridoio su una sedia, come fosse un pacco. Senza mangiare né bere e senza che avessimo qualche informazione sulle condizioni di nostra madre. In tarda serata dopo non poche lamentele siamo riusciti a vederla. Abbiamo scoperto che non era stata ancora effettuata la trasfusione. Ci siamo trovati costretti a chiamare i carabinieri. Una situazione davvero assurda».

Medici e pazienti

Spesso si creano anche tensioni tra medici e pazienti. Una donna di Iglesias, Roberta Carta, ha segnalato proprio ai vertici della Asl un episodio accaduto al Sirai pochi giorni fa. «Il 10 agosto – racconta – mi sono recata al pronto soccorso. Dopo sei ore di attesa, in preda a forti dolori, ho chiesto al medico di turno di prescrivermi almeno un antidolorifico. La sua reazione è del tutto inaspettata. È stato sgarbato. Ho segnalato la cosa ai vertici all’azienda sanitaria tramite una pec, ma ancora non ho ricevuto alcuna risposta»

L’azienda

Dall’azienda fanno sapere che «i disagi al pronto soccorso sono sempre legati all’elevato numero di accessi, spesso caratterizzati da condizioni cliniche gravi che richiedono un ricovero. In diversi casi, la possibilità di accogliere tempestivamente i pazienti risulta limitata dalla ridotta disponibilità di posti letto, anche a causa della temporanea riduzione dell’operatività di alcuni reparti, determinata dalla carenza di personale. Molti pazienti (per esempio quelli ortopedici in gravi condizioni) devono essere trasferiti presso altre strutture, con un ulteriore sforzo organizzativo che allunga i tempi di permanenza in pronto soccorso». I disagi si ripercuotono anche sulle associazioni di volontariato impegnate nel 118. «La barelle vengono trattenute nel pronto soccorso, gli operatori sono costretti a restare fermi per ore sotto il sole – dice Pierpaolo Emmolo, presidente del Socor – in questo modo sono impossibilitati a svolgere altri interventi». (f. m. – m. l.)

