Paziente visitata per strada, la Asl apre un’indagine interna 

È arrivata ieri la replica dell’Azienda sanitaria locale alla segnalazione fatta dalla cittadina asseminese Lucia Girau, che sabato scorso ha accompagnato la madre 89enne dalla guardia medica in via Coghe ad Assemini e si è trovata davanti il cancello per l’accesso alla rampa disabili chiuso con catena e lucchetto. Cosicché l’anziana donna è stata visitata in strada dalle dottoresse di turno, le quali sono state ringraziate dalla stessa Girau per la loro disponibilità.

I messaggi di sconcerto e solidarietà sono giunti numerosi. A questi è seguita la versione dei fatti del primo cittadino Mario Puddu: «Qualcosa non è andato per il verso giusto perché nessuno può e deve essere visitato per strada». Ma, come testimoniato dallo stesso e da altri cittadini, nei giorni precedenti il cancello era accessibile: «Le chiavi – dichiara Puddu – erano nella disponibilità del personale che, purtroppo, ne era inconsapevole». Lo confermano i vertici del Distretto area Ovest della Asl: «Alla direzione risulta che nei giorni scorsi il cancello che permette l’accesso ai disabili sia stato aperto diverse volte per far accedere sia cittadini in sedia a rotelle ché pazienti in barella».

Tuttavia la Asl auspica che fatti del genere non accadano più: «Siamo basiti e molto dispiaciuti per quanto accaduto alla paziente disabile». Intanto l’Azienda ha avviato un’indagine interna per capire come si siano svolti i fatti e per quale ragione il medico abbia deciso di visitare la paziente all’esterno anziché farla entrare nell’ambulatorio.

