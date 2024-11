Paziente trovato morto in un bagno del reparto di Psichiatria 

Si indaga per capire ciò che è avvenuto ieri mattina nel reparto di Psichiatria 2, all’ospedale Santissima Trinità, dove un paziente di circa 60 anni, ricoverato nel reparto, è stato trovato morto. Su come sia stato possibile che questo possa essere accaduto e per accertare bene i fatti sono intervenuti i carabinieri della compagnia, che ora dovranno fare chiarezza. I militari hanno ascoltato il personale medico e infermieristico che era al lavoro e svolto tutte le verifiche.

La tragica scoperta è stata fatta ieri da una delle addette alle pulizie. Entrando nel bagno ha trovato il corpo senza vita dell’uomo e ha dato subito l’allarme. Sono arrivati i medici e infermieri del reparto che non hanno potuto fare niente per salvare la vita del paziente. I vertici ospedalieri hanno poi avvisato le forze dell’ordine e al Santissima Trinità sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che dovranno ora concludere gli accertamenti su questa tragedia.

Da tempo i sindacati del personale ospedaliero (in particolare la Fials) denunciano la carenza negli organici, in particolare in quei reparti delicati come appunto quelli di Psichiatria.

