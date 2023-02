Paziente  morta: Oss assolte 

Assolte perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza del giudice Paolo Bulla per Anna Piga e Giovanna Meloni, accusate di omicidio colposo per una vicenda del settembre 2015 accaduta in una casa di riposo algherese.

Secondo l’imputazione le due donne, impiegate nella struttura come operatrici sanitarie, sarebbero state responsabili della rottura del femore della 78enne Anna Piga, ospite da tempo del complesso. Una frattura che, così sosteneva l’accusa, sarebbe avvenuta quando le oss avevano spostato l’anziana dal letto. Per ricomporre il trauma osseo la donna era stata sottoposta a un intervento chirurgico: alcuni giorni dopo l’operazione la pazinte aveva perso la vita. Di lì la denuncia e l’avvio dell’iter processuale, terminato ieri in primo grado. Hanno deposto diversi testi ed esperti, tra questi i medici legali di parte, Salvatore Lorenzoni per la Procura e Francesco Paribello per la difesa, su posizioni contrapposte per l’individuazione delle responsabilità.

Il procedimento penale, tra l’altro, arriva a conclusione due settimane prima della prescrizione.

La sentenza del magistrato riflette anche la richiesta del pubblico ministero, Angelo Beccu, che, durante la scorsa udienza, aveva chiesto l’assoluzione per le due imputate per il fatto non costituisce reato. A difendere le operatrici gli avvocati Edoardo Morette per Meloni e Luca Accardo per Piga.

La parte civile era assistita dal legale Marco Costa mentre a sostenere il responsabile civile, la società che gestiva al tempo la casa di riposo, è stata l’avvocata Rossella Pola.