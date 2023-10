Paziente morta, medico assolto 

«Il fatto non sussiste». Lo specialista in anestesia e rianimazione Gianluca Muntoni, in servizio alla Casa di cura polispecialistica Sant'Elena, non ha avuto alcuna responsabilità nella morte di Susanna Schintu, spirata nel febbraio 2015 cinque giorni dopo l'operazione che avrebbe dovuto risolverle i problemi alla schiena. Lo ha deciso la Corte d’appello di Cagliari che ha ribaltato la sentenza di primo grado che aveva condannato il medico a sei mesi di reclusione con la condizionale.

L’assoluzione

Il collegio di secondo grado, presieduto dal giudice Massimo Costantino Poddighe, ha accolto integralmente il ricorso degli avvocati difensori Rodolfo Meloni e Simona Andronico. Al termine della requisitoria anche la sostituta procuratrice generale Maria Graiza Genoese aveva sollecitato l’assoluzione, ma per insufficienza di prove. La Corte, invece, ha assolto l’anestesista con la formula più ampia, ritenendo che non abbia avuto alcun ruolo nella tragedia.

La vicenda

Il dottor Gianluca Muntoni era accusato di aver provocato la morte della paziente perché, dopo l’intervento alla schiena, le avrebbe somministrato una dose eccessiva di morfina, senza sottoporla ad un attento monitoraggio. La tragedia era avvenuta alcuni giorni dopo un intervento chirurgico alla Casa di cura polispecialistica Sant'Elena. Aperto un fascicolo per omicidio colposo, la pm Liliana Ledda aveva chiesto il processo nei confronti dell’anestesista, dopo i risultati della consulenza dei medici legali Roberto Demontis e Gabriele Finco, secondo i quali alla paziente era stata somministrata una dose eccessiva di morfina che ne avrebbe fatto precipitare il quadro clinico. Nel giro di pochissimi minuti - secondo l’accusa - il volto della 57enne era diventato blu e sul suo braccio era spuntato un edema. Dopo un tentativo di defibrillazione e ventilazione assistita, la paziente era stata trasferita all’ospedale Marino dov’era morta cinque giorni dopo.

La sentenza della Corte d’appello chiude la vicenda processuale, facendo cadere ogni dubbio sul comportamento dello specialista. Nel processo di secondo grado la parte civile non si è presentata.

