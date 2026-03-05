Paziente in fuga dall’ospedale 

È uscito seminudo dal reparto del San Francesco di Nuoro dove era ricoverato, senza che nessuno se ne accorgesse. È accaduto nel cuore della notte di lunedì scorso. Non è solo una questione di medici o infermieri, ma il segnale di un’organizzazione che negli ultimi mesi sembra essersi incrinata anche nelle situazioni più semplici, quelle che dovrebbero essere presidiate da protocolli chiari e controlli costanti.

Fuga notturna

Un paziente ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro ha lasciato il reparto nel cuore della notte, seminudo. Una figura che, aggirandosi tra corridoi e telecamere, non dovrebbe passare inosservata. Invece nessuno lo avrebbe fermato: né il servizio di portierato, né il personale in turno. L’uomo dopo aver percorso scale, ascensori e corridoi, come un fantasma, ha attraversato via Mannironi fino a raggiungere il comando della Polizia Stradale, dove ha bussato chiedendo di tornare a casa. Non si tratterebbe di un paziente psichiatrico. Un episodio che solleva interrogativi pesanti sulla sicurezza interna e sull’efficacia dei sistemi di vigilanza, in un ospedale che da mesi, fino a pochi giorni fa, era diretto dall’ex Commissario straordinario Angelo Zuccarelli, messo alla guida del Presidio dopo che lo stesso Zuccarelli non era stato confermato alla guida dell’Asl 3, mantenendo ancora però l’incarico di direttore sanitario. Un aspetto che contribuisce a rafforzare la percezione di una governance fragile in un momento in cui servirebbero stabilità e piena legittimazione.

Cinghiali tra le barelle

Alle criticità organizzative si sommano i problemi legati alla sicurezza esterna. Nei mesi scorsi erano già stati documentati branchi di cinghiali nelle aree adiacenti all’ospedale: dal parcheggio, al prato davanti alla camera mortuaria. Nelle ultime notti, alcuni familiari di pazienti hanno fotografato un grosso esemplare proprio nei pressi dell’ingresso del Pronto soccorso dove arrivano le emergenze. La presenza di ungulati in un’area sanitaria sensibile rappresenta un rischio concreto, soprattutto in situazioni di emergenza: cosa accadrebbe se riuscisse ad entrare nei corridoi durante un codice rosso?

Ps pediatrico chiuso

Sul mancato accesso diretto alla Pediatria da parte dei bimbi che arrivano al Pronto soccorso interviene la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, Laura Sanna: «Nonostante le promesse, il servizio del San Francesco resta sbarrato. Il silenzio delle istituzioni sta diventando il complice consapevole di un ulteriore, drammatico abbassamento della qualità dell’offerta sanitaria in città. È necessaria la riapertura immediata di un presidio autonomo e specializzato. Costringere i minori nel ps generale è un fallimento che calpesta i Lea. I piccoli sono esposti a una promiscuità insostenibile con l’utenza adulta, in spazi inadatti, servizi igienici non adeguati, a cui si aggiunge la mancata riallocazione del personale infermieristico specializzato».

