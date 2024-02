Paziente grave senza assistenza 

«È possibile che un paziente di 58 anni con una rara forma di demenza non abbia l'assistenza di un neurologo del sistema sanitario nazionale, ma debba pagare uno specialista privato?». Tutta la disperazione di una moglie è racchiusa in queste parole. Non solo da sette anni combatte quotidianamente con la “demenza frontotemporale variante comportamentale con in più parkinsonismo” che ha colpito il marito. Adesso deve far fronte ai mille disagi di una sanità che non funziona. «Dal 31 dicembre il nostro medico di base è andato in pensione e ci ritroviamo senza quella figura che conosceva il nostro caso – spiega Irene Pani – e poteva farci avere le prescrizioni per farmaci salvavita, ricette per proseguimento o rinnovo dei piani terapeutici per la fisioterapia a domicilio o per i panni». Adesso la famiglia è costretta a rivolgersi ad altri medici privatamente e quindi a dover pagare anche per una ricetta oppure «dovrei fare la fila all’Ascot, dove spesso ci sono pazienti in attesa dalle 4 del mattino. Un’assurdità», commenta Irene Pani che diverse volte ha provato a contattare la direzione sanitaria sia di Oristano che di Cagliari tramite posta elettronica certificata e anche al telefono ma non si è andati al di là delle promesse e «spesso non ha avuto alcuna risposta». La donna ricorda che il marito è un paziente particolare «abbiamo faticato tanto per cercare di raggiungere un minimo di equilibrio e adesso ci dobbiamo scontrare con questa situazione paradossale – osserva – Io spero che qualcuno riesca a trovare una soluzione, noi siamo disposti anche ad andare da un altro medico a patto che ci segua sempre lo stesso e abbiamo un punto di riferimento». ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA