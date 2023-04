«Paziente con le mani legate» 

Non accusa la struttura Aias di Cortoghiana ma denuncia comunque il caso parlando di «scenario agghiacciante e raccapricciante», la garante per la Sardegna delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale Irene Testa, dopo aver visitato il centro e aver notato le eccezionali misure di contenzione da tempo applicate a Bruno, un paziente 43enne, degente da 16 anni nella struttura. «Noi cerchiamo solo di tutelare al meglio il paziente ma se qualcuno crede di poterlo fare meglio, e mi rivolgo anche alla garante Irene Testa, lo sposti in un altro centro, non faremo obiezioni» è quanto replica Vittorio Randazzo, direttore amministrativo del gruppo Aias.

La storia

La vicenda era venuta a galla nel dicembre 2022, dopo un blitz a Cortoghiana dei Nas di Cagliari. L’uomo è affetto da una rara forma di picacismo («una patologia psichiatrica di cui si registrano solo 8 casi ogni 100 mila abitanti», avevano evidenziato i funzionari del centro) che lo porta a voler ingerire qualsiasi cosa, persino i mozziconi di sigaretta. Si riparla del caso dopo la visita nel centro sulcitano della garante Irene Testa. Una sorta di casco protettivo sul volto che copre anche la bocca e le mani legate o coperte per impedirgli di afferrare oggetti, sono le eccezionali misure di “protezione” applicate sul paziente. «Un trattamento che appare più vicino al concetto di tortura che a quello di cura», ha denunciato la garante.

Dopo il sopralluogo dei Nas era stata aperta un’inchiesta penale, si erano svolte ispezioni dell’assessorato regionale alla Sanità e rivalutazioni (interne al centro Aias) del caso, ma le misure di contenzione sono rimaste le stesse. «Ribadiamo - dice Vittorio Randazzo - che si tratta di un paziente grave che si trova nelle stesse condizioni da quando era un ragazzino, e che rischia la vita, come gli è già capitato, in assenza delle contenzioni che adoperiamo. Tra l’altro per la sua cura, che necessita di un’attentissima sorveglianza, abbiamo sempre ricevuto una retta minima che solo dal 2021 è stata adeguata alle necessità. Noi facciamo il massimo possibile ma ripeto: se qualcuno ha in mente soluzioni migliori, sposti Bruno in un altro centro».