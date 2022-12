Paziente allettato va a nozze  

Lui ha perso l’uso delle gambe dopo essere stato colpito da un’ischemia. Eppure, nel momento più drammatico della sua vita, Monia Cubeddu ha chiesto a Valentino Olianas di sposarla. Quarantasei anni lei e 72 lui, hanno scelto di giurarsi amore eterno: il loro matrimonio è stato celebrato ieri pomeriggio nel Municipio di Tortolì, con lo sposo arrivato direttamente dalla Rsa, dove è ricoverato da un mese e mezzo per seguire un percorso riabilitativo, a bordo di un furgoncino adeguato al trasporto di persone disabili. I due sposi sono stati lì, davanti al sindaco Massimo Cannas, a contemplare l’amore farsi vita e la vita farsi amore, anche lungo un sentiero diventato intriso di ostacoli. «L’amore trionfa sempre», ha detto Monia, la sposa che confida di poter riabbracciare presto suo marito nel loro nido d’amore.

L’evento

Il furgoncino con a bordo Valentino Olianas, ex cantoniere Anas di Esterzili, è arrivato davanti al palazzo municipale. Ad attenderlo Monia Cubeddu, di Arzana ma trapiantata a Tortolì dove lavora all’ufficio Protocollo del Comune. Lei con indosso un abito lungo in voile color glicine e con coprispalle grigio e tra le mani un bouquet, il suo amato sposo con abito e cravatta blu su camicia chiara. Davanti al sindaco celebrante i testimoni, Roberta Mascia, direttrice della Rsa di viale Europa, e Ugo Stochino, direttore sanitario della struttura, con accanto sua moglie, Norma Puddu. Valentino Olianas seduto su una poltrona confortevole per pazienti con disabilità. Al culmine del rito, i festeggiati sono tornati nella Rsa dove ospiti e operatori avevano preparato i calici per il brindisi. Un rinfresco per salutare un momento di festa, nonostante la sofferenza.

L’amore in trionfo

Da ieri pomeriggio Valentino Olianas e Monia Cubeddu sono marito e moglie. «Da tempo avevamo deciso di sposarci, poi però - ha raccontato la donna - è accaduto questo fattaccio e abbiamo dovuto accantonare l’idea. Lui in tutto questo periodo ha temuto che lo potessi lasciare e quando gli ho chiesto di sposarmi era felicissimo».