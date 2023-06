Pavoletti, un gol è per sempre 

Aveva un solo modo per spazzare via le nubi di un campionato in chiaroscuro e riprendersi lo scettro: segnare un gol al Bari, magari quello decisivo. Se lo sentiva, ci credeva. Certo non immaginava di farlo al 94’ facendo così esplodere di gioia un’intera isola e lasciando un segno indelebile nella storia del Cagliari. Col quale solo un anno fa viveva il dolore più atroce e del quale, nel frattempo, è diventato il capitano. Il destino, spietato e speciale allo stesso tempo. Ma ciò che è successo stavolta è davvero incredibile, anche se le situazioni più incredibili (come la rete di quattro stagioni fa a Firenze, decisiva anche quella ma per la salvezza) Leonardo Pavoletti le ha sempre cercate e costruite. “E se la metti, segna Pavoletti”, cantano non a caso i compagni. Nel posto giusto al momento giusto al San Nicola, ma soprattutto l’uomo giusto. Perché il movimento e la cattiveria con cui si libera di Zuzek danno proprio l’idea dello spessore tecnico e agonistico dell’attaccante, oltre al tocco vincente col sinistro che in tanti, probabilmente, avrebbero sbagliato in quel frangente.

Scelta di vita

Si è tolto un gran bel macigno dallo stomaco e ora anche chi storceva il naso quando faticava a entrare in partita (e magari pensava che la carta d’identità pesasse più del curriculum) lo celebra come se fosse un messia. Tra murales, torte speciali, t-shirt personalizzate e e meme vari, in ogni angolo della Sardegna e del web c’è traccia della sua impresa, che arriva, tra l’altro, dopo una scelta di vita importante. Dopo la retrocessione, infatti, si è abbassato lo stipendio allungando il contratto sino al 2024 pur di restare in B. «Per riportare il Cagliari dove merita di stare». Detto, fatto. E certificato con quel sinistro fatato quanto la sua testa.

Il post Bari-Cagliari

Gli acciacchi lo hanno condizionato e frenato anche in questa stagione, tra gennaio e aprile. A 34 anni, però, Pavoletti – già reduce da un doppio crociato che ti segna anche mentalmente – ha imparato a gestire il suo corpo e i problemi fisici grazie anche a una forza interiore pazzesca. Il talento e l’esperienza fanno il resto. In Serie B come in Serie A, dove ha giocato 195 partite - tra Sassuolo, Genoa, Napoli e Cagliari - segnando 60 gol. È anche il giocatore con più presenze in rossoblù (169) nell’attuale rosa, il suo contratto scade il prossimo giugno. Molto più di un simbolo, insomma, per quanto vale e per la sua appartenenza. Ma la conferma, comunque probabile, non è scontata. Il post Bari-Cagliari, infatti, ha lasciato aperti più scenari creando una certa apprensione tra i tifosi. Alla domanda se avrebbe chiuso la carriera nell’Isola, Pavoletti ha risposto con la solita schiettezza: «Ne parleremo con il mister e con il direttore. Sono rimasto a Cagliari per riportare i rossoblù in A ma speravo di giocare anche di più, sono sincero. Vedremo se in Serie A ci saranno gli stessi progetti». Fiato sospeso. «Certo se dovessi andare via, sarebbe difficile spiegarlo alla mia compagna...», ha poi aggiunto con il sorriso, lasciando intendere che, in questo momento, non esiste altra squadra all’infuori del Cagliari. Ci sono, però, due-tre passaggi ancora da chiarire. Il problema non è tanto il minutaggio, vuole semplicemente sentirsi al centro del progetto ed essere messo nelle condizioni ideali per poter rendere al meglio. “Se la metti, segna Pavoletti”, tanto per intendersi.

Vacanze in città

L’incontro con Ranieri e Bonato non c’è ancora stato, potrebbe avvenire nei prossimi giorni, se non addirittura in ritiro. Con tante squadre alla finestra, tra cui lo stesso Bari, che provò a convincerlo già un anno fa di questi tempi. Lui nel frattempo si gode l’estate cagliaritana. Mentre la maggior parte dei compagni stanno brindando alla Serie A in giro per il mondo, Pavoletti ha scelto, infatti, di stare ancora qualche settimana in città prima di andare a trovare i familiari e gli amici livornesi. Con un gol al 94’ da raccontare e tanti altri da segnare.

