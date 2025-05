Pavoletti sta meglio, spera di esserci a Como 

Il Cagliari di nuovo in campo ad Asseminello. Giusto un defaticante per chi ha giocato sabato contro l’Udinese, qualcosa in più per gli altri. Eccetto Mina, che si è limitato a svolgere delle terapie previste dal piano di recupero. E Pavoletti, che sta facendo un lavoro personalizzato nella speranza di essere a completa disposizione di Nicola per la prossima partita, la terzultima di campionato, in programma sabato a Como, a partire dalle 15.

Il punto

Il capitano è uscito acciaccato dalla gara di Verona, per questo tre giorni fa alla Domus è rimasto in panchina dall’inizio alla fine. Il ginocchio sembra dargli ora un po’ di tregua e una settimana in più dovrebbe permettergli di smaltire del tutto il dolore e ritrovare, allo stesso tempo, la condizione ideale. La situazione verrà monitorata giorno per giorno dallo staff medico rossoblù. Costantemente sotto osservazione anche Deiola e Gaetano che convivono ormai da settimane con i rispettivi acciacchi, si stanno comunque allenando regolarmente stringendo i denti.

La trasferta

Per quanto riguarda la gara del “Sinigaglia”, l’acquisto dei biglietti per i tifosi rossoblù è riservato ai soli possessori di fidelity card del Cagliari Calcio.

