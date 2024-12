Pavoletti si consola con la duecentesima partita col Cagliari 

Poteva essere ancora una volta Leonardo Pavoletti l'eroe allo scadere del Cagliari, quando al 91' ha deviato la punizione di Marin spizzata da Luperto. Invece, come successo sempre ieri, Carnesecchi ha detto no ai rossoblù blindando lo 0-1. E gli ha impedito di bagnare con un altro gol decisivo la sua presenza numero 200 con la maglia del Cagliari. «Quando sono arrivato qua non pensavo di raggiungere questo traguardo: al massimo ero stato due anni in una squadra, ora sono a otto», ammette il capitano. «Era impensabile fare 200 presenze, ma sono contento: ne abbiamo passate tante qui, mi sono fortificato. Sono cascato tante volte, ma sono qui col sorriso e guardo tutti negli occhi. E tutti hanno piacere a vedermi, quindi qualcosa di buono ho fatto oltre ai gol».

In cerca del gol

Pavoletti, che ieri ha ricevuto dal presidente Giulini la maglia dedicata con il suo nome e il numero 200 per le presenze raggiunte, è ancora alla ricerca del suo primo gol in questa Serie A (10 spezzoni di gara per 163’). «È solo questione di tempo, prima o poi tornerà il gol al 90’», la sua certezza. L’unica rete in Coppa Italia con la Carrarese, dove sporcò una conclusione di Piccoli. E poteva ripetersi sull’ultima chance al 91’: «Mi volevo scansare sulla deviazione di Luperto, invece mi ha battuto addosso ed è andata comoda al portiere», racconta. «Però credo che, quando un attaccante è sempre vicino a far gol, è un buon segno: vuol dire che mi sto muovendo bene e capisco dove va il pallone. Ancora una palla pulita come l’anno scorso non mi è capitata, però lavoro e ogni volta che entro spero di dare un contributo concreto coi gol».

Il ritorno

Pavoletti è uno dei – non tantissimi – reduci dell’amarissima serata di Venezia del 22 maggio 2022, quando il Cagliari finì in Serie B non riuscendo a segnare a una squadra già retrocessa. «C’ero già tornato nel 2023, anche se da infortunato, per levarmi subito il dente: quella notte non me la cancellerò mai, ma una vittoria non potrà che farci bene», il suo pensiero sul prossimo impegno. Ma avverte: «Prima c’è da pensare alla Coppa Italia con la Juventus. Ci crediamo, vogliamo passare il turno e sono convinto che possiamo fare una buona prova. Poi andremo a Venezia col coltello fra i denti, per dimostrare ancora una volta di avere la nostra mentalità».

La mentalità

Nelle ultime due partite il Cagliari ha ricevuto tanti elogi (e gli applausi della Domus ieri al termine della partita) ma zero punti e altrettanti gol: in 8 giornate su 16 i rossoblù sono rimasti a secco di reti. «Pregavo negli anni di trovare una squadra che se la gioca con tutti fino all’ultimo: lo giuro, non vedevo l’ora di avere questi stimoli», afferma Pavoletti, comunque orgoglioso dei suoi. «Sono molto contento, se facciamo bene i due scontri diretti potremo fare un girone di ritorno ancora migliore. Abbiamo carattere e coraggio, è un grande passo: alla lunga porterà anche tanti gol e punti, ora dobbiamo limare questi dettagli in fase realizzativa».