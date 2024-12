Pavoletti si consola col 50° gol 

Un gol - il numero 50 con la maglia del Cagliari - che Leonardo Pavoletti ha atteso per ben 372 giorni. Alla fine la tanto cercata cifra tonda è arrivata, anche se non ha portato punti per i rossoblù. Il capitano non segnava dal 16 dicembre 2023, pure lì in una sconfitta per 2-1 ma a Napoli. Contro la Carrarese, nella prima gara stagionale in Coppa Italia, una sua deviazione era poi stata assegnata al compagno Roberto Piccoli, rinviando l’appuntamento con il cinquantesimo centro. Che ha trovato proprio su un campo - quello del “Penzo” di Venezia - dove ha subito una delle più grosse delusioni della carriera, la retrocessione del 22 maggio 2022. Una notte che appena nove giorni fa aveva ammesso che non riuscirà a cancellare mai e un terreno di gioco che ieri è tornato a calcare per i 18’ finali, al posto di uno spento Piccoli, dopo che il 25 febbraio 2023 (nella precedente a Venezia, in Serie B) era infortunato e aveva giocato solo gli ultimi secondi entrando al 93’.

Il rilancio

Cifra tonda chiama cifra tonda: contro l’Atalanta Pavoletti aveva raggiunto quota 200 come presenze in rossoblù, con tanto di maglia celebrativa consegnata dal presidente Tommaso Giulini, ieri il 50° gol. Una media pressoché perfetta di una rete ogni quattro partite, dati invidiabili considerato che molte di queste sono state solo per pochissimi minuti. In questo campionato non ha mai giocato più di un tempo (ossia il secondo per intero con l’Empoli il 20 settembre, poi non oltre 26’), mentre contando anche la Coppa Italia il massimo sono i 58’ contro la Carrarese. Un impiego part time, ma lui spesso in carriera ha dimostrato di saper essere determinante anche giocando qualche scampolo di gara. E chissà che questo gol non gli dia maggiori minuti a partire da sabato prossimo contro l’Inter, squadra alla quale segnò nell’ultima vittoria del Cagliari sui nerazzurri datata 1 marzo 2019 (2-1 alla Domus).

Sbloccato

Pavoletti ieri è diventato soltanto l’ottavo marcatore diverso del Cagliari in questa Serie A, non certo tanti (solo Piccoli a 4, Marin a 3, Zappa e Zortea a 2 hanno segnato più di una volta). Ed era sicuro che prima o poi si sarebbe sbloccato: «Quando un attaccante è sempre vicino a far gol è un buon segno, vuol dire che mi sto muovendo bene e capisco dove va il pallone», aveva detto dopo la sconfitta con l’Atalanta della scorsa giornata, in cui la rete l’aveva soltanto sfiorata al 91’. In campo dal 72’, ci ha messo tre minuti a finire sul tabellino dei marcatori: sul cross preciso di Augello ha sovrastato Idzes ed è riuscito a fare quello che sembrava impossibile, battere il migliore in campo Stankovic. Una sorta di ideale ripartenza, per riprendersi un posto di rilievo nel Cagliari. E, considerate le note difficoltà dei rossoblù a concretizzare, per la corsa salvezza servirà eccome il contributo di Pavoletti, a prescindere dal minutaggio che potrà avere.

RIPRODUZIONE RISERVATA