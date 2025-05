Pavoletti sarà ospite all’asta per i poveri 

Ci sarà anche l’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti all’asta benefica di opere d’arte donate da importanti artisti del panorama contemporaneo – Crisa, La Fille Bertha, Iron Monkey, Manu Invisible e Retro – in progamma venerdì alle 19,30 alla Rinascente e condotta dall’attore Elio Arthemalle. A organizzare l’evento la fondazione Domus de Luna, da oltre 20 anni impegnata nel sostegno a minori, famiglie e persone in condizione di fragilità sociale ed economica.

La serata inizierà alle 17: a un primo momento di accoglienza istituzionale, seguirà l’intervento dei giovani del progetto “Codice Segreto” e momenti di intrattenimento musicale curati dai “Cuccureddus Dream”.

Una parte dell’incasso dell’asta, così come una percentuale delle vendite realizzate dalla Rinascente durante l’evento, sarà destinata a sostenere le attività della fondazione Domus de Luna in favore dell’infanzia e delle famiglie più vulnerabili. «L’appuntamento rappresenta un’opportunità concreta per promuovere la solidarietà e il sostegno attivo – commenta Ugo Bressanello, fondatore di Domus de Luna - a favore di chi, ogni giorno, lotta per costruire un futuro migliore».

