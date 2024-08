Pavoletti salva il Cagliari al 93’ 

Modena 2

Cagliari 2

Modena (3-5-2) : Gagno, Ponsi (41’ pt Bozhanaj), Caldara (32’ st Botteghin), Zaro, Cauz (1’ st Pergreffi), Cotali, Santoro, Magnino, Battistella (29’ st Beyuku), Palumbo (21’ st Abiuso), Gliozzi (29’ st Mondele). In panchina Sassi, Bagheria, Duca, Oliva, Strizzolo, Niang. Allenatore Bisoli.

Cagliari (3-5-2) : Scuffet (29’ st Sherri), Zappa (1’ st Hatzidiakos), Wieteska (29’ st Mutandwa), Obert (19’ st Veroli), Zortea (19’ st Azzi), Adopo (1’ st Makoumbou), Marin (19’ st Jankto), Deiola (1’ st Prati), Augello (19’ st Felici), Piccoli (1’ st Pavoletti), Luvumbo (1’ st Lapadula). In panchina Iliev, Delpupo, Di Pardo. Allenatore Nicola.

Arbitro : Prontera di Bologna.

Reti : nel pt 33’ Gliozzi, 35’ Piccoli; nel st 17’ Palumbo (rig.), 48’ Pavoletti.

Pavoletti al 93’, e chi se no. Il Cagliari pareggia così, all’ultimo respiro, con il punteggio di 2-2, l’amichevole con il Modena dell’ex Bisoli che chiude la fase cruciale della preparazione lontano dalla Sardegna. Test tra alti e bassi contro un avversario di Serie B, ieri allo stadio “Braglia”, dove la squadra di Davide Nicola dimostra di avere un buon passo e idee bellicose, ma ancora deve registrare qualche meccanismo, soprattutto in difesa. Padroni di casa in vantaggio al 33’ con un tiro sporco dal limite dell’area di Gliozzi. Due minuti dopo, il pari di Piccoli, che insacca di testa sul cross di Obert. Dal dischetto, al 17’ della ripresa, il rigore trasformato da Palumbo dopo il tocco col braccio di Hatzidiakos. Al terzo minuto di recupero un altro colpo di testa vincente (e provvidenziale) del capitano, appunto, sul lancio di Makoumbou. In vetrina, oltre ai due marcatori, il difensore Wieteska.

Primo tempo

È il 3-5-2 il modulo di riferimento per il Cagliari, al via con Scuffet tra i pali, il terzetto arretrato Zappa-Wieteska-Obert, Adopo e Deiola ai fianchi del regista Marin nel cuore del campo, Zortea e Augello sulle fasce, la coppia offensiva Luvumbo-Piccoli. Identico sistema di gioco (almeno inizialmente) per gli emiliani, con Gagno in porta, Caldara, Zaro e Cauz in difesa, Ponsi, Battistella, Santoro, Magnino e l’ex Olbia Cotali (passato per la Primavera rossoblù) a centrocampo, Palumbo e Gliozzi in attacco. Pronti via, il sinistro di Piccoli ribattuto dal portiere. Ancora l’ex Lecce vicino al gol, stavolta di testa, sul cross di Zappa (palla di pochissimo a lato). E proprio quando il Cagliari sembra avere la gara in pugno, arriva il vantaggio dei gialloblù con un tiro anomalo dal limite dell’area di Gliozzi che beffa Scuffet. Immediato il pari di Piccoli, ancora lui: intelligente l’apertura di Luvumbo, chirurgico il cross di Obert per il bomber bergamasco che insacca di testa. Scatenato Piccoli, sfiora poi la doppietta da fuori area col sinistro (decisiva la deviazione della retroguardia). Nel finale di tempo, il diagonale di Zortea, rimpallato da Gagno, picchia sul palo.

La ripresa

Cambia pelle il Cagliari in avvio di ripresa con gli ingressi di Lapadula e Pavoletti davanti, Prati e Makoumbou a centrocampo, Hatzidiakos in difesa. Diverse sostituzioni anche nel Modena. Subito il tentativo di testa di Pavoletti. Buon inserimento di Marin con controllo volante sul taglio in verticale di Makoumbou. Il rumeno, ora in versione mezzala, non riesce, però, a inquadrare la porta. Una disattenzione rossoblù scatena poi il contropiede di Gliozzi, tempestivo l’intervento di Wieteska. Proprio sugli sviluppi del corner, però, il tocco col braccio di Hatzidiakos, manda sul dischetto Palumbo che spiazza Scuffet e riporta il Modena in vantaggio. Dentro, a seguire, Veroli, Felici, Jankto e Azzi, quindi Sherri e Kingstone. Anche Bisoli ne approfitta per dare un po’ di minutaggio a tutti. Il risultato sembra ormai segnato, ma allo scadere arriva la “capocciata” di Pavoletti che permette al Cagliari, se non altro, di tornare in Sardegna col sorriso. Da oggi, però, si fa sul serio. C’è la Coppa Italia dietro l’angolo.

