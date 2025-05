Pavoletti salterà per squalifica la gara col Venezia 

Cartellino giallo pesante per Pavoletti che salterà per squalifica la prossima partita contro il Venezia. Indolore, invece, quello rimediato da Adopo che, al contrario del capitano, non era diffidato. Restano in diffida Zappa, Obert, Luperto, Mina e Marin.

Infermeria

La squadra ha fatto subito rientro nell’Isola e si presenterà ad Asseminello domani pomeriggio per la ripresa degli allenamenti in vista del match con i lagunari dell’ex Di Francesco, in programma domenica (l’orario è ancora da definire). Sotto osservazione Luperto, rimasto in panchina dall’inizio alla fine a Como per un fastidio muscolare. Da valutare poi le condizioni di Coman (alle prese con il solito dolore al tendine d’Achille) e quelle di Kingstone e Jankto (problemi a una caviglia per entrambi). E domani verrà fatto il punto clinico su Mina per capire se ci sono margini per forzare un eventuale recupero per la gara col Venezia. Il difensore colombiano ha rimediato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra contro la Fiorentina e ha così saltato le tre gare successive, compresa quella di ieri al “Sinigaglia”. (f.g.)

