Pavoletti sa già come si fa 

Contro il Venezia è stata la grande sorpresa dell'ultimo momento. Novanta minuti in panchina, a guardare il suo Cagliari e senza mai entrare nelle ipotesi di sostituzioni, sorpassato anche da Prelec, quando c'è stato da inserire un altro attaccante al posto di Luvumbo. Leonardo Pavoletti non ha battuto ciglio, ha sostenuto i compagni contro quello che, per un anno, è stato il grande incubo suo e di chi, quel maledetto 22 maggio del 2022, era lì, al Penzo. E poi è schizzato in campo, al fischio finale, per guidare i festeggiamenti sotto le curve per il passaggio del turno del Cagliari che ora, in semifinale, si giocherà il tutto per tutto in una sfida da 180' con il Parma.

L'ora del Pavo

Nel dopo-partita di sabato, Claudio Ranieri ha spiegato la sua scelta: «Quando l'avversario è disperato, ho bisogno di gente che ha forza e novanta minuti per correre. Leonardo è un grandissimo giocatore, giocherà in questi playoff, ma devo metterlo al momento giusto e nella partita giusta». Lui, Pavoletti, ha incassato senza fiatare la decisione del tecnico. Il tempo di festeggiare la vittoria sui social e poi subito la testa al Parma. Con la speranza che il momento e la partita giusta siano proprio quelli di questa sera, una gara da vincere, sì, ma con intelligenza, per poi giocarsi l'approdo in finale sabato prossimo.

Il talismano

Pavoletti è carico. Una stagione tormentata, iniziata con la fascia al braccio, ma con Liverani è stato spesso e mica troppo volentieri un capitano non giocatore, se non per pochi sprazzi e quasi sempre in alternativa al bomber Lapadula. Pochi minuti e pochi gol, il primo in casa, guarda il caso, proprio al Parma, nella gara d'andata a dicembre. Poi l'arrivo di Ranieri, l'infortunio alla caviglia, la lunga assenza e, dopo quattro mesi ai box, è finalmente tornato a disposizione. Ma l'ultima rete resta quella segnata nel giorno dell'esordio del tecnico romano, contro il Como, il lontanissimo 14 gennaio. Morde il freno, il Pavoloso, anche perché per lui il Parma sembra quasi una garanzia, soprattutto quando può affrontarlo in casa. Quattro volte ha sfidato i ducali davanti ai propri tifosi ed è sempre andato a segno. Oltre a quello dello scorso 3 dicembre, c'è il gol con la maglia del Genoa nel 2014-15, ma soprattutto le altre tre reti col Cagliari. Indimenticabile la doppietta nella stagione 2018-19, a ribaltare l'iniziale svantaggio e interrompere una serie nera di quattro sconfitte e un pari nelle precedenti cinque giornate. E ancora il gol che diede il via alla rimonta nel pazzesco 4-3 del torneo 2021-22, che lanciò la clamorosa salvezza con Semplici in panchina.