Pavoletti, Rog e Prelec restano fuori 

Dopo tre partite in otto giorni, il Cagliari stacca la spina per un giorno. Ma già da questa mattina, ad Asseminello si preparerà la gara di venerdì sera alla Domus (fischio d'inizio alle 20.30) con l'Ascoli. E Ranieri dovrà ancora rinunciare a Pavoletti, oltre che a Rog, mentre si spera di avere buone notizie per Lella e Viola.

Visita Pavo

Due apparizioni con Venezia e Genoa, dopo un mese di stop, poi il bomber (6 reti, secondo cannoniere rossoblù) si è di nuovo fermato. Ieri Pavoletti si è recato a Brescia, dove è stato visitato dal professor Benazzo, ortopedico e traumatologo, visita che ha evidenziato una infiammazione dell'articolazione della caviglia. Il giocatore è rientrato a Cagliari e inizierà subito una serie di specifiche terapie, accompagnate da un programma di lavoro personalizzato. Improbabile il recupero per venerdì, si spera di averlo a disposizione per la trasferta di Reggio Calabria. Out anche Rog (che deve recuperare da una elongazione al polpaccio), oggi verranno valutate le condizioni di Prelec, rimasto a casa per un fastidio agli adduttori. E lo staff medico tiene sotto controllo anche Lella e Viola, col primo che nei giorni scorsi è tornato a lavorare in campo e spera di tornare in gruppo. (al.m.)

