Pavoletti rischia di saltare la prossima partita 

Il Cagliari manda a memoria la lezione subita lunedì sera dall'Inter e si mette subito in azione per preparare la sfida di sabato sera al Dall'Ara (inizio ore 18.30) contro il Bologna di Thiago Motta. E a Bologna Ranieri potrebbe esser costretto a rinunciare a Pavoletti.

Stop Pavo

È da poco passata la mezz'ora e l'Inter, già avanti, si prepara per battere un calcio d'angolo. Al centro dell'area rossoblù Pavoletti prima si tocca la coscia sinistra e, subito dopo, si lascia cadere per terra. Il tempo di un rapido controllo e il dottor Scorcu chiede il cambio per il capitano. Il giorno dopo, Pavoletti è rimasto a riposo. Il dolore nella zona del flessore rimane e oggi saranno i controlli strumentali a fare luce sulle condizioni del capitano del Cagliari. Niente previsioni, però difficilmente Pavoletti parteciperà alla trasferta emiliana, per poi sfruttare la sosta per un recupero completo dall'infortunio. Possibili esami strumentali anche per Capradossi. Anche il difensore, costretto al forfait dell'ultimo momento per un fastidio al polpaccio destro, ieri pomeriggio è rimasto a riposo e oggi si cercherà di capire l'entità dell'infortunio.

La prima volta

Niente giorno di riposo, il calendario costringe il Cagliari a forzare i tempi visto che col Bologna si giocherà già sabato sera. E così i rossoblù si sono trovati già ieri pomeriggio ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro i nerazzurri, solito differenziato per Desogus e Pereiro, mentre gli altri hanno svolto esercitazioni sul possesso palla, chiudendo con una partitella a ranghi misti, col rinforzo di alcuni giovani della Primavera di Pisacane. E in campo si è visto anche l'ultimo arrivato in casa Cagliari, il polacco Wieteska. Per lui solo qualche giro di campo, soprattutto per prendere contatto col nuovo ambiente. Il giocatore ha comunque già sulle gambe due gare ufficiali giocate col Clermont nella Ligue francese. Oggi nuovo allenamento al mattino e anche Wieteska inizierà a lavorare con i compagni in vista della gara del Dall'Ara. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA