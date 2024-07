Pavoletti: Ranieri unico, ma Nicola me lo ricorda 

Assemini. Sprigiona positività da tutti i pori e trasmette adrenalina e senso di appartenenza ogni volta che pronuncia la parola Cagliari, il suo Cagliari per l’ottava stagione. «Dopo un anno e mezzo fantastico con mister Ranieri, ripartiamo da mister Nicola con lo stesso entusiasmo e la stessa fame». Ci mette così la faccia, Leonardo Pavoletti, in questo passaggio di consegne storico e intrigante allo stesso tempo che si porta inevitabilmente dietro un carico di incognite e paure. «Sappiamo quale può essere la nostra forza», mostra i denti dalla sala stampa di Asseminello dove, da quattro giorni, è iniziata la preparazione al prossimo campionato e dove spera possa nascere un ciclo importante, al di là dei ricordi più caldi e di certe emozioni indelebili che, tiene a precisare, resteranno custodite per sempre nel cuore di tutti. Come si cambia, dunque? «Sinora, oltre al campo, è stato determinante il valore umano che c’era dentro lo spogliatoio. Tutti pendevano dalle labbra di Ranieri, diversi ragazzi poi erano qui da tanti anni e tenevano in particolare alla città. Ora siamo a un nuovo capitolo con un allenatore che darà la sua impronta e con altri ragazzi che porteranno qualità ed entusiasmo. E dobbiamo essere bravi a sfruttare tutto questo. Di sicuro, la forza del gruppo dovrà essere il punto base. Così come dovranno crescere i leader e iniziare a correre come treni». Parola di capitano.

L’obiettivo

L’estate è appena entrata nel vivo, ma ha già fatto il pieno di emozioni l’attaccante livornese che, soltanto undici giorni fa, ha sposato Elisa, la compagna di una vita con la quale ha già avuto due figli, Giorgio e Brando. «Sì, sono felice». E il suo sorriso vale più di mille parole. Lo scorso luglio avrebbe voluto fermare il tempo. Era reduce dal gol di Bari al 94’ ma aveva il contratto in scadenza. «Voglio godermi ogni istante di questo mio ultimo anno col Cagliari», aveva tagliato corto, alla domanda sul futuro, nell’intervista con cui aveva aperto il ritiro in Val d’Aosta. Nel frattempo, si è preso altre soddisfazioni pesanti nonostante gli infortuni (su tutte la doppietta al Frosinone e la rete in rovesciata contro il Sassuolo) e ha rinnovato il contratto sino al 2026. Ora il tempo, Pavoletti, addirittura lo cavalca. «Saranno altri due anni di battaglie», quasi mette le mani avanti. Dando il giusto peso alle sensazioni (positive) e alla carta d’identità (a fine novembre spegnerà trentasei candeline) con la quale ha scelto di convivere in perfetta armonia. «Gioco o non gioco, amo il Cagliari e darò tutto», la premessa. «Spero di ritagliarmi più spazio e gioie in campo», chiarisce. «Ma anche quando non giocherò, sarò una presenza importante per gli altri. Poi, come dicevo anche al mister, mi sono reso conto in questi anni che se il Cagliari vince, siamo tutti felici e si vive tutti bene». Detto questo, il gol resta il suo chiodo fisso: «Io gioco per ritornare a raggiungere la doppia cifra. Prima di smettere, la voglio raggiungere e ho due anni per farlo. Io lavoro per questo sogno, per rivivere un campionato da protagonista». Col fisico e con la testa. «Alla mia età so dove posso fare la differenza e dove, invece, devo migliorare in un calcio più veloce, con stop, movimenti, con posizioni di un corpo che certo non è più prestante come cinque-dieci anni fa. Poi è arrivato un allenatore che, penso, possa farmi tirare fuori qualcosa che, molto probabilmente, non so nemmeno io di avere».

Effetto Nicola

Con Nicola c’è stato subito un buon feeling. «Ci siamo sempre giocati le salvezze contro», ricorda il capitano, «e sarà bello ora lavorarci insieme. Ha già avuto un buon impatto con la città. Ci stiamo confrontando, stiamo parlando molto», svela. «Lui ci sta studiando. E piano piano scopriremo il suo modo di pensare, il suo modo di vivere. Mi è sembrato uno molto romantico, nel piacere di lottare insieme. Segue quindi il filone di Ranieri. Anche se», tiene a puntualizzare Pavoletti, «di Ranieri, sia nello spogliatoio che in città, ce n’è uno solo ed è giusto che sia così».

