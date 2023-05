Pavoletti: «Questa è tutta un’altra storia» 

«Il destino ha voluto che si rigiocasse questa partita. Quella di un anno fa non ci ha fatto dormire per tante notti, ormai è lontana». Leonardo Pavoletti rassicura tutti, contro il Venezia nessun fantasma del passato: «Ed è un bene perché vuol dire che a un anno dalla retrocessione l’abbiamo smaltita. Abbiamo un altro stato di forma e ce la giocheremo alla grande. Per noi sarà tutta un’altra storia», afferma il capitano ai microfoni a Sky Sport. L’arrivo dei Ranieri, la cura perfetta: «Con lui abbiamo preso e portato avanti una direzione da gennaio e fino ad oggi, con grande entusiasmo e tanta responsabilità». A proposito di coscienziosità: «Cagliari mi ha dato tanto, la retrocessione è stata una macchia che volevo cancellare subito. Siamo rimasti in tanti e anche i nuovi tengono a questa maglia».

Gruppo unito

Come non si vedeva da tempo: «Si è creato un legame forte, sentiamo tutti la responsabilità di portare il Cagliari in A. Passeremo da questi maledetti playoff ma siamo pronti a giocarcela». Alchimie speciali evidenti anche in attacco: «Con Lapadula ne parlavamo a settembre, non si capiva perché non potessimo giocare insieme», dice con la sua consueta schiettezza. «Avendo due attaccanti importanti per la B ritenevamo che insieme avremmo potuto fare molto meglio, siamo diversi, uno attacca più la profondità, io vado incontro, faccio a sportellate, avevamo voglia di giocare insieme». Mancosu provvidenziale: «È illuminante, lui sa come farti rendere, ti capisce un’ora prima. A lui piace farti fare gol. Con questo legame è tutto più facile in campo».

Grazie Ranieri

Il feeling con l’allenatore, qualcosa che il capitano non provava da tempo: «Dopo anni difficili in cui sono stato messo sempre in ombra o come seconda linea degli attaccanti, trovare ora un allenatore che dalla prima intervista ti fa sentire importante, ti dà subito un ruolo in campo, mi ha reso felice. L’infortunio mi ha bloccato, ma ora sono tornato e sto bene e il mister ha fatto di tutto per farmi ritrovare la condizione. Siamo carichi e cercheremo di fare il meglio». Pavoletti morde il freno.