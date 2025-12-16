Pavoletti: Pisa, è una vita che ti aspetto 

Di soddisfazioni se ne è tolte tante in carriera. Ha segnato contro Inter, Milan, Napoli, Roma. Ha segnato tre volte nel derby di Genova con la maglia del Grifone e il giorno dell’esordio in Nazionale. Ha firmato salvezze clamorose e deciso partite epiche, su tutte quella di Bari al 94’ ma anche quella col Frosinone con una doppietta che l’allora tecnico dei ciociari Di Francesco ancora se la sogna la notte.

Leonardo Pavoletti non ha mai segnato, però, al Pisa, e desidera farlo da bambino. L’ha affrontato una sola volta, in Coppa Italia nel 2021, mai in campionato. Tre stagioni fa in Serie B era infortunato all’andata e al ritorno. Destino bizzarro, ci ha scherzato su spesso il capitano del Cagliari, livornese doc e particolarmente sensibile quindi alla rivalità con i nerazzurri toscani. E ora che li ritrova addirittura in Serie A farebbe carte false per gonfiare la rete, considerata anche l’importanza della posta in palio trattandosi di uno scontro diretto per la salvezza. Con le condizioni precarie di Borrelli (ieri non si è allenato per una distorsione alla caviglia rimediata a Bergamo) ha più possibilità di giocare, tra l’altro. Magari dal primo minuto. «Se segno, a Livorno divento sindaco ad honorem». Alla fascia tricolore, nel caso, ci pensano i tifosi rossoblù.

«È il mio derby particolare», aveva ammesso in estate intervistato dal quotidiano toscano “Il Tirreno” l’attaccante, che ha spento nel frattempo 37 candeline ma ha ancora qualche cartuccia importante da sparare. «Poi», aveva aggiunto, «è, o almeno penso che sarà, una partita salvezza per gli obiettivi simili. Quindi quelle due partite avranno doppio, triplo valore». Lo sarà, eccome, e tanta è la voglia di Pavoletti di ritagliarsi il suo momento da protagonista che magari vale anche quadruplo, stavolta. Anche se sarà più emozionante a marzo allo Stadio Romeo Anconetani. «Tre anni fa, quando eravamo in Serie B, purtroppo non sono riuscito a giocare né all’andata né al ritorno”, aveva tenuto a precisare Pavoletti. «Speriamo di riuscirci quest’anno, almeno una volta mi piacerebbe giocare lì a Pisa». Che cosa succederebbe, se dovesse addirittura segnare? «A Livorno divento sindaco ad honorem», la battuta (ma sino a un certo punto) che ha scaldato i cuori dei tifosi della sua città d’origine e - allo stesso tempo - gelato quelli dei pisani che già lo temevano, figurarsi ora.

Quest’anno ha giocato 82 minuti spalmati in sei partite e solo in una, a Verona, ha avuto la possibilità di incidere, sia nel gol di Idrissi che in quello di Felici. I postumi dell’intervento al ginocchio al quale si è sottoposto a fine maggio, lo hanno frenato per tutto il ritiro estivo e condizionato anche nei primi mesi del campionato. Ha rimesso piede in campo il 5 ottobre nel finale della gara con l’Udinese. Il tempo poi di ritrovare una condizione atletica quanto meno accettabile, ma adesso sta bene, si allena con regolarità e aspetta una chance un po’ più concreta di quelle avute sinora per provare a lasciare il segno. Aspetta, soprattutto, la partita col Pisa.

